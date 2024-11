Köln (ots) -Der ehemalige Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat im Jahr 2013, Peer Steinbrück, geht nicht davon aus, dass seine Partei die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 gewinnt. "Die SPD ist der Outsider und die Union ist der Favorit", sagte Steinbrück in der ARD-Talksendung "maischberger". In Umfragen liegen die Sozialdemokarten derzeit bei etwa 15 Prozent. Anders als 2021 werde Olaf Scholz dieses Mal wahrscheinlich keine Aufholjagd gelingen, "weil sich der zeitliche Kontext natürlich verändert hat", so Steinbrück. Heute werde Scholz "als jemand wahrgenommen, der die Gesamtverantwortung für die Politik trägt. Und natürlich ist das öffentliche Urteil im Augenblick über ihn nicht sehr positiv".Der SPD-Politiker, der als Erfinder der Schuldenbremse gilt, warf dem entlassenen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) eine "obstinate Haltung gegen eine Reform der Schuldenbremse" vor. Das sei "dummes Zeug". Er gehe davon aus, dass wenn "Lindner sich jemals wieder in einer Bundesregierung befinden würde. Wird er die Hand reichen für eine Zweidrittelmehrheit zur Reform der Schuldenbremse", sagte Steinbrück bei "maischberger"."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5917647