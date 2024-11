Die Mercedes-Benz Group verzeichnete einen merklichen Kursrückgang an der XETRA-Börse, wobei die Aktie um 0,9 Prozent auf 52,34 EUR nachgab. Besonders bemerkenswert ist der erhebliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 77,45 EUR, der mittlerweile fast 48 Prozent beträgt. Trotz dieser Entwicklung bestätigte die Ratingagentur Standard & Poor's die Bonitätseinstufung des Unternehmens auf dem Niveau "A-" mit stabilem Ausblick, was das grundsätzliche Vertrauen in die Finanzstärke des Konzerns unterstreicht.

Geschäftszahlen unter Vorjahresniveau

Die jüngsten Quartalsergebnisse zeigen eine deutliche Abschwächung gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz ging um 7,18 Prozent auf 34,53 Milliarden EUR zurück, während das Ergebnis je Aktie mit 1,66 EUR deutlich unter dem Vorjahreswert von 3,44 EUR lag. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 9,71 EUR je Aktie, wobei die Dividendenerwartung bei 4,41 EUR liegt - ein Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 5,30 EUR.

