- GreenX erhält hervorragende Antimon-Ergebnisse im Projekt Eleonore North in Grönland

- Antimonpreis jetzt 37.500 US$/t gegenüber historischen Preisen von etwa 5.000 bis 10.000 US$/t.

- Krise bei kritischen Mineralien eskaliert - China hat jetzt die Ausfuhr von kritischem und strategischem Antimon, Graphit, Gallium, Germanium, Wolfram, Titan und Seltenerdmetallen eingeschränkt.

27. November 2024 / IRW-Press / GreenX Metals Limited (GreenX oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass auf dem unternehmenseigenen Projekt Eleonore North (ELN) in Grönland eine hochgradige Antimonmineralisierung identifiziert wurde, die auf historischen Ergebnissen beruht, die vor Kurzem vom Geologischen Dienst von Dänemark und Grönland (GEUS) veröffentlicht wurden. Die historischen Ergebnisse weisen auf das Potenzial für ein hochgradiges Antimon-Gold-Mineralsystem bei ELN hin. Die Antimonpreise befinden sich in einem rasanten Aufwärtstrend, nachdem China Antimonexportkontrollen ab dem 15. September 2024 angekündigt hatte, wobei die Antimonpreise in den USA in der vergangenen Woche von 18.300 US$/t auf 37.500 US$/t hochgeschnellt sind[i] .

- Die historischen Ergebnisse der GEUS-Feldarbeiten 2008 bei ELN wurden zur Verfügung gestellt und umfassen Stichproben aus ausbeißenden mineralisierten Erzgängen, wobei einzelne Proben einen Gehalt von bis zu 23 % Antimon (Sb) sowie andere Proben bis zu 4 g/t Gold (Au) lieferten.

- Zuvor gemeldete historische Daten bestätigten das Vorkommen von Gold und hochgradigem Antimon in ausbeißenden Erzgängen bei ELN, u.a.:

14 m lange Splitterprobe mit einem Gehalt von 7,2 % Sb und 0,53 g/t Au[ii]

Splitterprobenlinie von 40 m mit einem längengewichteten Durchschnittsgehalt von 0,78 g/t Au2

- Die Antimonmineralisierung wurde entlang eines rund 4 km langen Trends in Erzgängen und Strukturen identifiziert, der im Großen und Ganzen mit den zuvor identifizierten Golderzgängen an der Oberfläche innerhalb eines 15 km langen Trends übereinstimmt.

Abbildung 1: Die neu veröffentlichten Analyseergebnisse des GEUS liefern Hinweise auf eine hochgradige Antimon- und Goldmineralisierung oberhalb des interpretierten Plutons Noa.

- Wichtig ist, dass die GEUS-Geologen Stibnit (Sb2S3) als das Antimonmineral identifiziert haben. Es besteht hinlängliches Verständnis von Stibnit, welches das vorherrschende Erzmineral für die kommerzielle Antimonproduktion ist.

- Antimon wird sowohl von der EU als auch von den USA als kritischer Rohstoff eingestuft, wobei China der weltweit größte Produzent von Antimonerz und der größte Exporteur von raffinierten Antimonoxiden und metallischem Antimon ist.

- Das weltweite strategische Interesse an Antimon hat 2024 aufgrund mehrerer Faktoren deutlich zugenommen:

Nach Angaben des Lowy Institute kontrolliert China etwa 50 % des weltweiten Antimonbergbaus, den größten Teil der nachgelagerten Verarbeitung und 32 % der weltweiten Ressourcen.

Das jüngste chinesische Ausfuhrverbot für Antimon, das am 15. September 2024 in Kraft getreten ist, hat zu Marktstörungen geführt.#_edn3

Antimon ist ein wichtiges Material in der Verteidigungslieferkette, das in verschiedenen militärischen Anwendungen wie Munition, Flammschutzmitteln und intelligenten Waffen eingesetzt wird.

Antimon ist für erneuerbare Energietechnologien, wie z. B. energieeffizienteres Glas für Solarmodule, und zur Verhinderung des thermischen Durchgehens in Batterien unerlässlich.

- Für den Antimonmarkt wird zwischen 2024 und 2032 ein Wachstum von 65 % erwartet[iv] . Die Angebotsseite, sinkende Antimongehalte und die Erschöpfung der Ressourcen in den bestehenden Minen werden jedoch immer wichtiger.

Neue Vorkommen von Antimon sind schwieriger zu finden als die meisten anderen Metalle, da Stibnit keine geophysikalischen elektrischen oder magnetischen Signale liefert.

- Das technische Team von GreenX beabsichtigt, in den kommenden Wochen weitere historische Proben und Daten in den Archiven des GEUS ausfindig zu machen, zu analysieren und zu studieren, um die Explorationsziele des Unternehmens und die Planung der Feldarbeiten für ELN zu unterstützen.

Ben Stoikovich, Chief Executive Officer von GreenX Metals, sagt dazu: "Antimon ist für zahlreiche Verteidigungsanwendungen und für die Energiewende von entscheidender Bedeutung. Antimon steht sowohl in der EU als auch in den USA auf der Liste der kritischen Rohstoffe, da China das weltweite Antimonangebot dominiert. Das Projekt ELN stand zwar in erster Linie aufgrund der Goldmineralisierung im Fokus; die neu veröffentlichten historischen Ergebnisse der Proben aus ausbeißenden Erzgängen, die bis zu 23 % Antimon enthalten, deuten auf das Potenzial von ELN hin, eine abbauwürdige Antimonmineralisierung zu beherbergen. Wir planen, unser Explorationsprogramm bei ELN neu auszurichten und sowohl Gold- als auch auf Antimonziele ins Visier zu nehmen."

Abbildung 2: Prospektionsgebiet des Plutons Noa innerhalb der Konzessionsgebiet Eleonore North.

ANTIMONERGEBNISSE AUS NEU VERÖFFENTLICHTEM ARCHIVMATERIAL DES GEOLOGISCHEN DIENSTES

Die GEUS-Archive beherbergen eine umfangreiche Sammlung von Gesteinsproben (mit und ohne Analysewerte), Karten sowie Regierungs- und Unternehmensberichte, die viele Jahrzehnte zurückreichen. Ein Teil des Archivmaterials ist in digitaler Form verfügbar. GEUS digitalisiert und veröffentlicht sein Archivmaterial kontinuierlich. Die neu veröffentlichten Daten beziehen sich auf Feldarbeiten im Jahr 2008 im Noa Dal-Tal innerhalb des Projekts ELN des Unternehmens. Geologen der Regierung sammelten Mineralisierungsproben aus ausbeißenden Erzgängen und Geröll in der Nähe des interpretierten Plutons Noa. Ausgewählte Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1: Ausgewählte Antimon- und Goldergebnisse der Feldarbeiten 2008 des GEUS Probe-Nr. Sb (%) Au (g/t) Beschreibung 469506 23,40 0,00 Quarzgang mit Stibnit. Probe aus Findling oder Geröll 496901 22,20 0,44 Massiver Stibnit aus mineralisierter Zone 496918 15,10 0,54 Quarzgang + Bleiglanz + Chalkopyrit 469504 6,65 0,83 Schiefer mit Stibnit 496912 0,10 4,10 Tonalteration: Hangende 496904 0,11 4,70 Tonalteration: Liegendes 496910 0,04 2,20 Intensive Tonalteration

Diese neu veröffentlichten Ergebnisse stimmen mit den zuvor veröffentlichten historischen Ergebnissen aus dem Gebiet Noa Dal überein (zuvor in der ASX-Meldung vom 10. Juli 2023 gemeldet).

GEOLOGISCHE BEDEUTUNG VON ANTIMON

GreenX zielt bei ELN auf reduzierte intrusionsbedingte Goldsysteme (Reduced Intrusion-related Gold Systems/RIRGS) ab. Der mutmaßliche, nicht an der Oberfläche nachweisbare Pluton Noa bildet die Grundlage für das RIRGS-Explorationsmodell. Antimon-Gold-Erzgänge an der Oberfläche wurden als unterstützende Beweise für das RIRGS-Modell bei ELN angesehen. Angesichts der günstigen Entwicklung des Antimonmarktes sind die ausbeißenden Erzgänge zu einem potenziell abbauwürdigen und attraktiven Ziel geworden.

Die Antimon-Gold-Mineralisierung bei ELN könnte mit dem Stibnit-Gold-Projekt von Perpetua Resources in Idaho, USA, vergleichbar sein. Dort überlagern sich die RIRGS- und die orogenen Goldmineralisierungsarten gegenseitig. Vor dem RIRGS-Modell bei ELN ging man davon aus, dass die goldhaltigen Erzgänge bei Noa Dal orogenen Ursprungs sind. Bei Goldlagerstätten, die in der Nähe von Intrusionen liegen, ist es relativ üblich, dass sie Merkmale von RIRGS- und orogenen Goldmineralisierungsarten aufweisen.

Das Ausmaß und das Potenzial der Antimon-Gold-Erzgänge wird in einer Folgeuntersuchung in der nächsten Phase der Feldarbeiten bewertet werden.

Der GEUS ist dabei, die Ergebnisse der regionalen Kartierungen und Probenahmen aus den Feldsaisonen 2022 und 2023 in Ostgrönland zu veröffentlichen. GreenX plant, die bald veröffentlichten Daten als Teil der laufenden Bewertung des Antimon- und Goldpotenzials bei ELN und in der Region zu verwenden.

Angesichts der jüngsten Entwicklungen auf dem Antimonmarkt wird sich GreenX im Rahmen seiner Explorationsstrategie auf dem Projekt ELN in Ostgrönland erneut auf die bekannten Sb-Au-Mineralsysteme im Pluton Noa konzentrieren.

ANFRAGEN

Ben Stoikovich

Chief Executive Officer

+44 207 478 3900

Sapan Ghai

Business Development

+44 207 478 3900

-ENDE-

ERKLÄRUNG DER SACHVERSTÄNDIGEN PERSONEN

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Joel Burkin, einer sachverständigen Person und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, zusammengestellt wurden. Herr Burkin ist ein von GreenX beauftragter Berater. Herr Burkin verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant sind, um sich als sachverständige Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Herr Burkin erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und in dem Kontext, in dem sie erscheinen, in diese Meldung aufgenommen werden.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "projiziert", "plant" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von GreenX in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von GreenX liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen werden. GreenX verpflichtet sich nicht, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um die Umstände oder Ereignisse nach dem Datum dieser Mitteilung zu berücksichtigen.

Diese Mitteilung wurde von Herrn Ben Stoikovich, CEO, zur Veröffentlichung freigegeben.

Anhang 1: Explorationsergebnisse und JORC-Tabellen

Tabelle 1: Historische GEUS-Gesteinsproben aus dem Jahr 2008

Probe-Nr. Easting Northing Sb (ppm) Au (g/t) Beschreibung 469501 -25.0093 73.29184 85.100 0 Verkieselter Quarzit mit Stibnit 469502 -25.0078 73.29173 39.600 0,55 Verkieselter Quarzit mit Stibnit 469503 -25.0054 73.29182 96.500 0 Verkieselter Quarzit mit Stibnit 469504 -24.9471 73.2908 66.500 0,83 Schiefer mit Stibnit 469505 -25.0675 73.30148 129.000 0 Quarzit mit Stibnit 469506 -25.0675 73.30148 234.000 0 Quarzerzgang mit Stibnit, Probe aus Findling oder Geröll 469507 -25.0669 73.30519 987 Quarzerzgang mit Bleiglanz und Chalkopyrit 469508 -24.925 73.29301 577 Verkieselte Kalksteinbrekzie 496901 -25.0063 73.29178 222.000 0,44 Massiver Stibnit aus der mineralisierten Zone 496902 -25.0063 73.29178 50.900 0 Quarzit-Brekzie + Stibnit 496903 -25.0015 73.28947 274 Quarzit im Liegenden 496904 -25.0064 73.29182 1.130 4,7 Tonalteration: Liegendes 496905 -25.0063 73.29178 451 1,1 Tonalteration: Liegendes 496906 -25.0063 73.29178 184 0,07 Quarzitbrekzie 496907 -25.0062 73.29173 62 0 Quarzitbrekzie + Stibnit 496908 -25.0061 73.29168 78 2 Brekzie mit Stibnitalteration + starke Alteration 496909 -25.0062 73.29166 143 2,4 Tonalteration: Hangende 496910 -25.0064 73.29171 383 2,2 Intensive Tonalteration: Hangende 496911 -25.0065 73.29166 58 0,18 Quarzit im Hangende 496912 -25.0075 73.29166 1.080 4,1 Tonalteration: Hangende 496913 -24.9465 73.29073 1.180 4 Quarzitbrekzie + Alteration 496914 -24.9471 73.29088 267 0,28 Quarzitbrekzie + Quarz erzgaenge 496915 -24.947 73.29084 65.100 0,66 Quarzitbrekzie + Stibnit 496916 -24.9474 73.29085 63.700 0,65 Quarzit im Nebengestein 496917 -25.0657 73.30175 10.000 Brekzie mit Stibnitalteration in Quarzit. Probe aus Findling oder Geröll 496918 -25.0658 73.30178 151.000 0,54 Quarzerzgang + Bleiglanz + Chalkopyrit

Anmerkung: Die Koordinaten sind im Format WGS 84 (Dezimalgrad) angegeben.

10.000ppm = 1 %

Link zur englischen Originalmeldung:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02886251-6A1239852

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Quelle: SP Angel 22.11.2024 & Asianmetals.com

#_ednref2 Zuvor berichtet - siehe ASX-Mitteilung vom 10. Juli 2023

#_ednref3 https://chemical.chemlinked.com/news/chemical-news/china-restricts-export-of-antimony-and-related-products

#_ednref4 https://www.fortunebusinessinsights.com/antimony-market-104295

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77602Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77602&tr=1



Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000198939Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18759918-hochgradiges-antimon-projekt-eleonore-north-entdeckt