Trumps Zolldrohungen haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag vorbörslich belastet. Der designierte US-Präsident hatte am Montagabend Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Waren aus Kanada und Mexiko sowie zehn Prozent auf chinesische Waren angekündigt. Der Dax startete daraufhin tiefer in den Handel und verharrte bis zum gestrigen Börsenschluss in der Verlustzone. Am Ende ...

