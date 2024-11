FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0493 Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Am Markt warten die Anleger auf die Veröffentlichung zahlreicher US-Konjunkturdaten, die am Nachmittag erwartet werden.

Wegen des Thanksgiving-Feiertags in den USA am Donnerstag und eines damit verbundenen langen Wochenendes wird die Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten vorgezogen, sodass am Nachmittag zahlreiche Daten erwartet werden. Auf dem Programm steht unter anderem der PCE-Preisindex, der die Preisentwicklung in den USA anhand der Konsumausgaben der US-Haushalte darstellt. Die Daten gelten als wichtiger Indikator für die US-Inflation und haben große Bedeutung für die Finanzmärkte, da sie als bevorzugtes Maß für die Inflation von der US-Notenbank Fed genutzt werden.

Am Vorabend war nach der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der Fed deutlich geworden, dass die US-Notenbanker eine schrittweise Senkung der Leitzinsen anstreben, sofern sich die Inflation weiter in Richtung der angepeilten Zielmarke von zwei Prozent bewegt.

Kursgewinne zeigten sich am Morgen beim Neuseeland-Dollar, der zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnte. Die Notenbank des Landes hatte den Leitzins wie erwartet um 0,50 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent gesenkt. Aus den Aussagen der Notenbankführung im Anschluss an die Zinsentscheidung wurde allerdings deutlich, dass eine künftige Zinssenkung möglicherweise weniger stark ausfallen könnte./jkr/jha/