Justin Sun investiert 30 Millionen US-Dollar in Donald Trumps Krypto-Projekt World Liberty Financial und wird größter Investor.Donald Trumps Krypto-Projekt "World Liberty Financial" (WLFI) hat mit Justin Sun einen neuen Top-Investor gewonnen. Der Gründer der TRON-Blockchain investierte 30 Millionen US-Dollar in WLFI-Token - und sichert damit nicht nur die Zukunft des Projekts, sondern entfacht auch frische Spekulationen rund um Trumps Ambitionen im Krypto-Sektor. Ein überraschender Schritt In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X schrieb Justin Sun am 25. November: "Wir freuen uns, 30 Millionen US-Dollar als größter Investor in World Liberty Financial zu investieren. TRON setzt …