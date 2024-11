DJ PTA-News: Bank für Tirol und Vorarlberg AG: Sehr erfreuliche Entwicklung zum 30.09.2024

Innsbruck (pta/27.11.2024/08:25) - Der Periodenüberschuss vor Steuern kletterte per 30.09.2024 um +28,2 Mio. EUR auf 237,7 Mio. EUR. im Vergleich zum Vorjahr. Das Eigenkapital stieg weiter auf knapp 2,5 Mrd. EUR. Zudem wurde die BTV mehrfach ausgezeichnet, unter anderem für ihre Beratungsqualität und ihre Qualitäten als Arbeitgeber.

Die positive Geschäftsentwicklung setzte sich im dritten Quartal weiter fort. "Wir genießen bei unseren Kundinnen und Kunden ein unglaubliches Vertrauen. Das ist ein hohes Gut und absolut nicht selbstverständlich", betont Gerhard Burtscher, Vorstandsvorsitzender der BTV. Dies spiegelt sich im Wachstum der betreuten Kundengelder wider, die seit dem Vorjahr um 1,9 Mrd. EUR auf 19,4 Mrd. EUR stiegen. Das Eigenkapital wuchs weiter auf 2,465 Mrd. EUR. Der Periodenüberschuss vor Steuern stieg im Vergleich zum Vorjahr um +28,2 Mio. EUR auf 237,7 Mio. EUR. Die Bilanzsumme kletterte auf 14,7 Mrd. EUR (+569 Mio. EUR).

Auszeichnungen

"Für unseren Erfolg spielen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine entscheidende Rolle. Umso mehr freut es uns, dass wir auch in diesem Jahr zu den besten Arbeitgebern zählen", sagt Gerhard Burtscher über die erneute Verleihung des "kununu Top Company"-Gütesiegels. Das Besondere an dieser Auszeichnung ist, dass die Vergabe rein auf den Bewertungen von Arbeitnehmer*innen basiert.

Darüber hinaus wurde der BTV erstmals das "BEST RECRUITERS"-Siegel in Gold verliehen. Dies ist die Bestätigung für einen qualitätsvollen und professionellen Bewerbungsprozess. Durch die optimierte Karriere-Website, rasche Kommunikation mit den Bewerber*innen sowie die individuelle Beratung verbesserte sich die BTV im Gesamtranking um 34 Plätze und liegt nun auf Rang 12 von 562 Unternehmen und auf Platz 1 in der Branche. BEST RECRUITERS ist die größte unabhängige Recruiting-Studie im deutschsprachigen Raum.

Neben den Qualitäten als Arbeitgeber schnitt die BTV außerdem mit "Sehr gut" beim Beratungsgespräch mit Kund*innen ab. Die Auswertung erfolgte in der Studie "TOPS 2025 - Die besten Vermögensmanager im deutschsprachigen Raum" von FUCHS I RICHTER Prüfinstanz.

Auch das nachhaltige Engagement und die Maßnahmen unter dem Leitgedanken "Geist & Haltung" wurden ausgezeichnet. Erstmals erhielt die BTV das "GREEN BRANDS"-Gütesiegel. Dieses wird an Unternehmen vergeben, die einen maßgeblichen Beitrag zum Schutz des Klimas, der Umwelt, der Natur, der Artenvielfalt sowie der Ressourcen leisten.

Die Zahlen im Überblick

Bilanz BTV Konzern (IFRS) Ist 30.09.2024 Ist 30.09.2023 Veränderung Kundenforderungen 8.836 Mio. EUR 8.726 Mio. EUR +110 Mio. EUR Betreute Kundengelder 19.385 Mio. EUR 17.462 Mio. EUR +1.923 Mio. EUR Bilanzsumme 14.711 Mio. EUR 14.142 Mio. EUR +569 Mio. EUR Eigenkapital 2.465 Mio. EUR 2.249 Mio. EUR +216 Mio. EUR GuV BTV KONZERN (IFRS) Periodenüberschuss vor Steuern 237,7 Mio. EUR 209,5 Mio. EUR +28,2 Mio. EUR

