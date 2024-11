NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die zunehmende konjunkturelle Unsicherheit überschatte derzeit die Fundamentaldaten europäischer Großbanken, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Innerhalb des Sektors bevorzugt sie Geldhäuser mit einer geringeren Abhängigkeit vom Zinsüberschuss, einer stärkeren Ausrichtung auf die USA und einem strafferen Kostenmanagement. Ihre bevorzugten Branchenwerte sind Barclays, UBS, Julius Baer, Deutsche Bank, BNP und die OSB Group./edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2024 / 17:42 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2024 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005140008