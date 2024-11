© Foto: DALL*E

Bitcoins Monsterrallye könnte laut einem der ersten professionellen US-Investoren in die ursprüngliche Kryptowährung erst am Anfang stehen. Bühne frei für die nächste Bullenthese."Die Leute hielten uns 2013 für total verrückt", sagt Fondsmanager Dan Morehead in einem Interview und bezog sich dabei auf die Zeit, als Pantera Capital Management vor mehr als 11 Jahren seinen Bitcoin-Fonds auflegte. "Es gibt immer noch viele Leute, die sehr negativ eingestellt sind. Und deshalb bin ich so optimistisch. So viele Menschen sind immer noch negativ. Es ist weit davon entfernt, eine Blase zu sein", so der Fondsmanager mit Blick auf die größte Kryptowährung der Welt. Dieser Fonds hat seit Juli 2013 …