Vaduz (ots) -Weil die Amtsdauer der fünf bestehenden Mitglieder der Schätzungskommission am 31. Dezember 2024 ausläuft, hat die Regierung in ihrer Sitzung vom 26. November 2024 die Schätzungskommission neu bestellt.Mit der Neubestellung der Schätzungskommission wurden erstmals gestaffelte Amtsperioden eingeführt: Der Vorsitzende sowie zwei Kommissionsmitglieder wurden für vier Jahre bestellt, zwei Mitglieder wurden für zwei Jahre bestellt. Durch die gestaffelte Amtsdauer kann der Wissenstransfer innerhalb der Kommission sichergestellt werden und das Risiko des Wissensverlusts, wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Kommissionsmitglieder gleichzeitig ausscheiden würden, minimiert werden.Die Kommission erfährt im Vergleich zur aktuellen Mandatsperiode keine personellen Veränderungen. Karl Laternser hat vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2028 den Vorsitz der Schätzungskommission inne. Für dieselbe Amtsdauer wurden Hanno Hasler (Mitglied Schätzungsgebiet Unterland) und Anja Meier-Eberle (Ersatzmitglied Schätzungsgebiet Oberland) in die Kommission bestellt. Eric Marxer (Mitglied Schätzungsgebiet Oberland) und Markus Ritter (Ersatzmitglied Schätzungsgebiet Unterland) nehmen vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2026 Einsitz in der Kommission.Die Regierung dankt den Mitgliedern der Kommission für ihre Bereitschaft, in der Schätzungskommission mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizMaximilian Rüdisser, GeneralsekretärT +423 236 64 42infrastruktur@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100926214