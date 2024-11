Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -EcoFlow (https://homebattery.ecoflow.com/de/), ein weltweit führender Anbieter tragbarer und umweltfreundlicher Energielösungen, präsentiert auf der Solar Solutions Düsseldorf 2024 am 27. und 28. November sein umfassendes Hausenergie Ecosystem. Im Mittelpunkt steht der innovative Stromspeicher (https://homebattery.ecoflow.com/de/blog/stromspeicher) PowerOcean Plus, der mit dem renommierten German Design Award ausgezeichnet wurde.PowerOcean Plus wurde im Juni auf der Intersolar vorgestellt und soll im Dezember auf den deutschen Markt kommen. Als bahnbrechendes 3-phasiges Heimspeichersystem bietet es mit 29,9 kW Ausgangsleistung und bis zu 60 kWh Batteriekapazität eine ideale Lösung für energieautarkes Wohnen. Um die Energieeffizienz zu optimieren, können dynamische Tarife, wie die von Tibber nahtlos integriert werden. Nicht nur die technische Innovation ist bahnbrechend, auch das kompakte und zeitlose Design ist preisgekrönt und ein echtes Highlight in Form und Funktion.Das 3-phasige Heimspeicher Solarsystem EcoFlow PowerOcean Plus verbindet Funktionalität mit Sicherheit (https://homebattery.ecoflow.com/de/blog/brandschutz-beim-aufstellort-von-pv-speichern) und Effizienz. Durch die intelligente Integration in bestehende Energiesysteme wird dem Nutzer ein umweltfreundliches Energiemanagement ermöglicht, das den komplexen Anforderungen moderner Haushalte gerecht wird, so die Jury des German Design Award.Nach dem erfolgreichen Debüt auf der Intersolar Anfang des Jahres hat PowerOcean Plus mit einer Ausgangsleistung von 29,9 kW und einer maximalen Batteriekapazität von 60 kWh große Aufmerksamkeit auf dem deutschen Markt erregt und ermöglicht Hausbesitzern echte Energieunabhängigkeit.Erweiterte Funktionalität und Integration- Die branchenführende Ersatzstromleistung von 29,9 kW, die kaskadierbar ist und die Leistung verdoppelt. Die Versorgung des gesamten Haushalts bleibt bei einem Netzausfall bestehen und macht den Nutzer unabhängig von den Netzbetreibern.- Ultraschnelle Umschaltung in weniger als 20 ms für unterbrechungsfreie Stromversorgung- Innovatives Hybrid-Wechselrichterdesign mit integriertem Smart Meter, das die Installationszeit auf weniger als eine Stunde reduziert- Branchenweit erste TÜV-Blitzschutz-Zertifizierung- Smarte Integration mit der EcoFlow App für ein umfassendes Energiemanagement im Haushalt- Kompatibilität mit dynamischen Tariflösungen wie Tibber, Rabot Energy und anderen für optimierten Energieverbrauch und Einsparungen bei den EnergiekostenDie Vielseitigkeit des Systems geht über den Einsatz in Privathaushalten hinaus und ist auch für kleine gewerbliche und industrielle Szenarien interessant. Das einzigartige Design des Hybrid-Wechselrichters macht die Installation eines separaten Smart Meters* überflüssig und vereinfacht den Installationsprozess im Vergleich zu herkömmlichen Systemen erheblich."Die Auszeichnung von PowerOcean Plus mit dem German Design Award spiegelt unser Engagement wider, herausragendes Design mit praktischer Funktionalität für den deutschen Markt zu verbinden", sagt Peter Gutendorf, Chief Product Engineer bei EcoFlow. "Das überwältigende Interesse, das wir erfahren haben, zeigt, dass der Markt nach leistungsstarken, zuverlässigen und intelligenten Energielösungen für den Hausgebrauch verlangt."Möglichkeiten der PartnerschaftHändler und Installateure, die an einer Partnerschaft mit EcoFlow interessiert sind, können auf der Webseite von EcoFlow detaillierte Angebote anfordern und sich über die Möglichkeiten einer Partnerschaft informieren. PowerOcean Plus stellt für Partner eine spannende Möglichkeit dar, ihren Kunden eine umfassende und zukunftssichere Energielösung anzubieten.Besuchen Sie EcoFlow auf der Solar Solutions Düsseldorf 2024, Halle 13, Stand L1, lernen Sie das komplette Hausenergie Ecosystem kennen und sprechen Sie mit den EcoFlow Experten über die Möglichkeiten von PowerOcean Plus.Über EcoFlowEcoFlow wurde 2017 gegründet und ist weltweit führender Anbieter tragbarer und nachhaltiger Energielösungen mit operativen Hauptsitzen in den USA, Deutschland und Japan. Mit mehr als drei Millionen Nutzern in über 100 Märkten bietet EcoFlow zuverlässige, erneuerbare Energie für zu Hause, unterwegs und mobile Anwendungen und setzt Maßstäbe für die Energie der Zukunft.*Um dynamische Tarife nutzen zu können, benötigen Sie einen zertifizierten Smart Meter für das Stromnetz.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2567481/image_5016319_24856476.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ecoflow-prasentiert-das-preisgekronte-system-powerocean-plus-auf-der-solar-solutions-dusseldorf-2024-302316409.htmlPressekontakt:don.dong@ecoflow.comOriginal-Content von: EcoFlow Europe s.r.o., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162370/5917764