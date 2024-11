Viersen (ots) -Julian Schmitz-Avila, Händler aus Deutschlands größter Trödelshow wird, zusätzlich zu seinen Fernsehaktivitäten, Head of Productevaluation beim Medizinalcannabis-Hersteller Heyday AG. Der 37jährge Kunstexperte wird künftig das Viersener Unternehmen bei der Auswahl von Cannabis-Sorten und Lieferanten unterstützen. Arztsohn Schmitz-Avila ist seit vielen Jahren Cannabispatient und bringt sein Know-How zu Cannabis als Medizinprodukt in die Heyday AG ein. Bereits vor zwei Jahren war Schmitz-Avila in das pharmazeutische Unternehmen Heyday AG aus Viersen als Aktionär eingestiegen.Heyday CEO Stephan Kramer über den prominenten Zugang in sein Unternehmen: "Julian Schmitz-Avila hat seit seinem Engagement bei unserem Unternehmen wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung unserer Produkte liefern können. Wir haben uns daher entschieden, ihn mit seinem Wissen und Erfahrungen strukturell fest in die Produkt- und Lieferantenauswahl einzubinden."Julian Schmitz-Avila über seine künftige Aufgabe: "Bei Cannabis als Arzneimittel gibt es in Deutschland noch erheblichen Aufklärungsbedarf. Ich möchte bei Heyday mithelfen, die besten Cannabis-Strains und Lieferanten zu qualifizieren, um den Cannabispatienten jederzeit das bestmögliche Medikament zu Verfügung zu stellen."Bei Rückfragen:Hasso Mansfeld01718842571mansfeld@heyday.deOriginal-Content von: Heyday AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177327/5917752