NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Er sei nach wie vor vom Wachstumsprofil, der attraktiven Bewertung und der sich bessernden Kapitalrendite des Online-Modehändlers überzeugt, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2024 / 17:43 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2024 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ZAL1111