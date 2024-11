Welau (ots) -Ein innovativer Neurostimulator kann seit diesem Jahr bei chronischen Schmerzen des unteren Rückens helfen. Ein streichholzschachtelgroßer Neurostimulator wird unter die Haut implantiert und stärkt den nicht trainierbaren Multifidus-Muskel durch leichte, elektrische Impulse. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für den minimalinvasiven Eingriff. "Zweimal täglich 30 Minuten reichen schon", weiß Prof. Luchtmann, Vorstandvorsitzender der Vigdis-Thompson-Foundation und Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie II am Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau. "Dadurch wird der Nerv des Multifidus-Muskels stimuliert und auch trainiert. Die Aktivierung lindert Rückenschmerzen und verbessert Kraft und Beweglichkeit", erklärt Prof. Luchtmann. Die Vigdis Thompson Foundation bietet eine erste, kostenlose Einschätzung hinsichtlich einer möglichen neuromuskulären Dysfunktion anhand patientenindividueller MRT-Daten hier (https://chronischer-rueckenschmerz.de/.Der Multifidus-Muskel im unteren Rücken trägt mehr als zwei Drittel der Wirbelsäule und entlastet die Bandscheiben, so dass das Körpergewicht gleichmäßig auf die Wirbelsäule verteilt wird. Wenn der Multifidus "abschaltet" und verkümmert, kann das an Überlastungen im unteren Rücken liegen. Die Folge: Chronische Schmerzen im Lendenwirbelbereich.Rückenschmerzen, vor allem die im unteren Lendenwirbelbereich, gehören zu den häufigsten Erkrankungen in Deutschland. Ungefähr ein Drittel der deutschen erwachsenen Bevölkerung und rund ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen leiden daran.[i] "Es ist Glück im Unglück, wenn die Ursache für die Beschwerden gefunden wird", weiß Prof. Luchtmann. "Dabei kann nach Begutachtung der MRT-Aufnahmen schnell und sicher diagnostiziert werden, ob eine Dysfunktion des Multifidus-Muskels vorliegt."[i] https://de.statista.com/themen/1364/rueckenschmerzen/topicOverview (letzter Abruf: 09.10..2024).Pressekontakt:Vigdis Thompson FoundationMelanie BraemerMCG Medical Consulting Group GmbHM. +49 162 25 21 603melanie.braemer@medical-consulting.deOriginal-Content von: Vigdis Thompson Foundation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177510/5917834