TORONTO, ONTARIO, 27. November 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. ("HEALWELL" oder das "Unternehmen") (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das auf KI und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, freut sich, ein betriebliches Update zu seiner Tochtergesellschaft VeroSource Solutions Inc. ("VeroSource") bekannt zu geben, das die transformative Wirkung der vor kurzem neu eingeführten Funktion der sogenannten "Patientenkurzübersicht" (Patient Summary) und den strategischen Fahrplan zur Ausweitung des Angebots in ganz Kanada hervorhebt.

Mehr als 600.000 Einwohner der kanadischen Provinz New Brunswick sind nun berechtigt, das Service der Patientenkurzübersicht (Patient Summary) über das von VeroSource eingerichtete digitale Gesundheitsportal MyHealthNB in Anspruch zu nehmen. In diesem Jahr konnte MyHealthNB in New Brunswick durchschnittlich mehr als 35.000 monatliche Nutzer verzeichnen, was einem 100%igen Wachstum im Vergleich zum Jahr 2023 entspricht. VeroSource hat die erste patientenvermittelte Patientenkurzübersicht in Nordamerika entwickelt. Es handelt sich hier um ein revolutionäres Tool, das es Einzelpersonen ermöglicht, ihre Gesundheitsdaten auf sichere Weise mit medizinischen Fachkräften und Leistungserbringern zu teilen. Die Technologie wurde in New Brunswick in Zusammenarbeit mit der Provinzialregierung und der gemeinnützigen Organisation Canada Health Infoway erfolgreich eingeführt. Die Patientenkurzübersicht ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erreichung der Ziele der von Canada Health Infoway entwickelten "Shared Pan-Canadian Interoperability Roadmap", die den Patienten einen sicheren und portablen Zugang zu ihren Gesundheitsdaten bietet, um die Kontinuität der Versorgung über die zuständigen Behörden, Leistungserbringer und Pflegeeinrichtungen hinweg zu verbessern.

Die von VeroSource verwaltete Website der Saskatchewan Health Authority (Gesundheitsbehörde von Saskatchewan) wurde im Jahr 2024 von Patienten und Leistungserbringern mehr als 1,3 Millionen Mal aufgerufen, was einem Anstieg der Zugriffe um 50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses bemerkenswerte Wachstum zeigt, wie effektiv die Technologie von VeroSource zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung beiträgt und den sicheren Datenaustausch über verschiedene Provinzen hinweg ermöglicht bzw. erleichtert.

Zusätzlich zu den erfolgreichen Implementierungen in den Provinzen New Brunswick und Saskatchewan hat VeroSource in diesem Jahr Umsätze aus drei weiteren Provinzen erzielt. Die Technologie ist über alle zuständigen Behörden, Krankenhausnetzwerke und Gesundheitssysteme in den jeweiligen Provinzen hinweg skalierbar und führt die seit langem bestehenden Probleme beim Austausch von Gesundheitsdaten einer Lösung zu. VeroSource strebt die Rolle des Marktführers für Innovationen im Gesundheitswesen in ganz Kanada an und will im Jahr 2025 in weitere Regionen expandieren.

"Die Interoperabilität des digitalen Gesundheitswesens ist ein Eckpfeiler für den Aufbau eines vernetzten Gesundheitssystems, das sowohl für Patienten als auch Leistungserbringer reibungslos funktioniert. Initiativen wie die Patientenkurzübersicht zeigen, wie durch branchenübergreifende Zusammenarbeit und Innovationen im Bereich des privaten Sektors Einzelpersonen zum sicheren Zugriff und Austausch ihrer Gesundheitsdaten über die gesamte Versorgungskette hinweg ermächtigt werden können. Übergänge, Ergebnisse und Erfahrungen werden dadurch optimiert", erklärt Abhi Kalra, Executive Vice President of Connected Care bei Canada Health Infoway. "Die grundlegende Arbeit zur Verbesserung der Datenqualität und zur Einführung einheitlicher Datenaustauschstandards im ganzen Land, die sich an der 'Shared Pan-Canadian Interoperability Roadmap' von Infoway orientieren, ist wegbereitend für ein System, das Hindernisse im klinischen Bereich beseitigt, Patienten mehr Eigenverantwortung überträgt und die Effizienz der Gesundheitsversorgung erhöht."

Mark McAllister, CEO von VeroSource, fügt hinzu: "Wir sind sehr stolz auf unser Team, das kontinuierlich essentielle Technologien zur Lösung der größten Probleme im öffentlichen Gesundheitswesen entwickelt und bereitstellt. Wir sind davon überzeugt, dass diese Angebote auf Landesebene skaliert werden können und einen enormen Mehrwert für den öffentlichen Sektor darstellen, wenn die Softwarekapazitäten von VeroSource weiter ausgebaut werden. Die Gesundheitssysteme in Kanada haben seit jeher mit einem Mangel an Interoperabilität zu kämpfen, der den Datenaustausch zwischen Provinzen, Territorien und sogar einzelnen Gesundheitsdienstleistern behindert. Die Patientenkurzübersicht löst nicht nur dieses Problem, sondern versetzt HEALWELL auch in die Lage, durch die Vermittlung wichtiger Daten im Bereich der öffentlichen Gesundheit einen essentiellen Beitrag zur Wertschöpfung im öffentlichen Sektor zu leisten. Durch die Zusammenführung der Patientenkurzübersicht von VeroSource mit den KI-Fähigkeiten von Pentavere und die Nutzung von Synergieeffekten in den Ökosystemen von HEALWELL und WELL Health werden wir einen einheitlichen Ansatz zur Verwaltung von Gesundheitsdaten ermöglichen, von dem Patienten, Leistungserbringer und öffentliche Gesundheitssysteme gleichermaßen profitieren."

Die Möglichkeit des sicheren und effizienten Austauschs von Gesundheitsdaten bietet eine wesentliche Erleichterung für Patienten, die auf Reisen sind, eine Dauertherapie benötigen oder keinen Hausarzt haben. Mit der Patientenkurzübersicht können Patienten wichtige Gesundheitsdaten wie Medikamente, Impfungen und Laborergebnisse über regionale und internationale Grenzen hinweg austauschen, was bessere Erfolge in der Versorgung gewährleistet und Effizienzeinbußen im System reduziert.

In Kombination mit den hervorragenden Kompetenzen der HEALWELL-Tochter Pentavere auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz wird das Angebot von VeroSource dem öffentlichen Sektor mit Sicherheit einen beispiellosen Nutzen bringen. Pentavere ermöglicht die Erstellung einer fundierteren und voll und ganz den Anforderungen entsprechenden Patientenkurzübersicht, mit der bessere Erkenntnisse über den Gesundheitszustand der Bevölkerung gewonnen werden können. Zusätzlich werden Synergieeffekte innerhalb des gesamten Ökosystems von WELL Health den Wert der Technologie von VeroSource durch die Einbindung von Daten aus der Primärversorgung sowie anderen Gesundheitsbereichen weiter steigern. Dieser Zusammenschluss stärkt die Fähigkeit von VeroSource, sowohl national als auch international zu wachsen und seine Rolle als führender Anbieter in den Bereichen Daten-Interoperabilität und DaaS-Lösungen weiter auszubauen.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL AI ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Als von Ärzten geführtes Unternehmen mit einem bewährten Managementteam aus erfahrenen Führungskräften verfolgt HEALWELL AI eine Strategie, die sich auf die Entwicklung und den Erwerb von technologischen und klinisch-wissenschaftlichen Fähigkeiten konzentriert, die den Strategieplan des Unternehmens ergänzen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol "AIDX" an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol "HWAIF" an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL AI erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und beruhen auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: HEALWELLs Zukunftspläne, einschließlich der Pläne von VeroSource für die Expansion in neue geografische Regionen und die Integration und die potenziellen Vorteile und Synergien, die sich aus der Integration der verschiedenen Produkt- und Serviceangebote des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften untereinander und mit dem WELL Health-Ökosystem ergeben könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie "verbessern", "sicherstellen", "fortsetzen", "potenziell", "zukünftig", "ist bereit", "planen", "positionieren", "expandieren", "erreichen" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen, auftreten oder erreicht "werden", "können", "könnten", "würden", "sollten", oder an der Verneinung eines dieser Begriffe zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: HEALWELLs Fähigkeit, seine verschiedenen Produkt- und Dienstleistungsangebote erfolgreich zu integrieren, die fortgesetzte Akzeptanz der von HEALWELL entwickelten Software, Tools und Lösungen, die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs in der Branche und die Fähigkeit, HEALWELLs Produkte und Dienstleistungen erfolgreich zu vermarkten, dass HEALWELL bei der Identifizierung, Durchführung und Integration neuer Akquisitionen, Investitionen und/oder Partnerschaften erfolgreich sein wird, die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die Fähigkeit von HEALWELL, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten; HEALWELLs kontinuierliche Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter; und dass die unten aufgeführten Risikofaktoren zusammengenommen keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, die allgemeiner oder spezifischer Art sein können und die die Möglichkeit beinhalten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als unzutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. Darüber hinaus werden diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt, und HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, sofern dies nicht ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben ist. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Tel.: 604-572-6392

mailto:ir@healwell.ai

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77604



