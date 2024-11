Seit dem Tief Anfang März hat die Auto1-Aktie rund 250 Prozent an Wert zugelegt. Doch der gute Lauf ist nach Einschätzung von JPMorgan noch lange nicht am Ende. Auch wenn sich die Aktien seit März vervielfacht haben, sieht der Experte Marcus Diebel mit seinem heute deutlich erhöhten Kursziel noch einmal rund 50 Prozent Steigerungspotenzial. Die Hintergründe! "Die Bausteine für die Trendwende fügen sich gut zusammen", argumentiert Diebel in seinem Update, in dem er die "Overweight"-Einschätzung bestätigt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...