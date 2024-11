Zwickau (ots) -Attraktive Karrierechancen und bedingungslose Wertschätzung in einem attraktiven Umfeld: Während selbst solche grundlegenden Wünsche im Metallhandel meist unerfüllt bleiben, bietet die Hofmann Metall GmbH ihren Mitarbeitern Arbeitsbedingungen, die weit darüber hinausgehen - und setzt damit neue Standards. Was Bewerber dabei konkret erwarten können und wodurch sich das Unternehmen besonders auszeichnet, erfahren Sie hier.Die Bedingungen im Metallhandel sind für Arbeitnehmer oft eine Herausforderung: So ist der Arbeitsalltag hier nicht selten von harter Arbeit, begrenzten Aufstiegschancen und wenig Anerkennung für ihre täglichen Leistungen geprägt. Auch bestimmte Förderangebote werden in manchen Unternehmen nur selten angeboten. "Als Arbeitgeber stehen wir in der Verantwortung, diese Missstände zu beheben, um das Image des Metallhandels zu verbessern", betont Robert Eckhold, Geschäftsführer der Hofmann Metall GmbH. "Nur wer sich als Arbeitgeber aktiv für bessere Arbeitsbedingungen und echte Entwicklungsmöglichkeiten einsetzt, wird es schaffen, neue Talente für unsere Branche zu gewinnen.""Wir gehen mit gutem Beispiel voran und setzen das Wohl unserer Mitarbeiter an die erste Stelle", fährt der Experte fort. "Neben attraktiven Arbeitsbedingungen und echter Wertschätzung sind auch Respekt und gegenseitige Unterstützung fest in unserer Unternehmenskultur verankert." Gemeinsam verhilft das Team der Hofmann Metall GmbH Privatpersonen und Industriebetrieben seit mehr als drei Jahrzehnten zu mehr Nachhaltigkeit. Zum Einsatz kommen dabei nicht nur neueste Maschinen, sondern auch innovative Praktiken, die es ermöglichen, Metallabfälle mühelos und vor allem umweltfreundlich zu entsorgen. Die nach der Aufbereitung zurückgewonnenen Rohstoffe verkauft das Unternehmen anschließend an Metall verarbeitende Betriebe wie Gießereien und Stahlwerke in der Region. Doch auch andere Schrottplätze profitieren vom Angebot der Hofmann Metall GmbH.Hofmann Metall GmbH: Gemeinsam für eine nachhaltige ZukunftDas Thema Nachhaltigkeit ist aus der heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken: Um Ressourcen zu schonen und Kosten zu sparen, ist darum auch die richtige Entsorgung von Altmaterialien, Müll und Abfällen relevant. Genau dafür setzt sich auch das Team der Hofmann Metall GmbH ein: Mit einem Team aus über 200 Mitarbeitern arbeitet das Unternehmen gemeinsam an einer sauberen Zukunft. "Gerade in einer Zeit, in der Rohstoffe immer knapper werden, gewinnen darum Stahlschrott, Metalle und Gussschrott als zentrale Sekundärrohstoffe für die Metall- und Stahlindustrie immer mehr an Bedeutung", erklärt Robert Eckhold. "Wir sehen diese Abfälle nicht als Belastung, sondern als wertvolle Ressourcen für eine nachhaltige Zukunft. Indem wir sie in wertvolle Rohstoffe verwandeln, die in den Kreislauf zurückgeführt werden, tragen wir aktiv dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen."Kein Wunder also, dass die Nachfrage nach dem Angebot der Hofmann Metall GmbH immer weiter steigt: Um weiterhin das Beste für ihre Kunden zu geben, ist das Unternehmen aktuell vor allem für die Standorte in Zwickau, Berlin, Elstertrebnitz und Roßlau auf der Suche nach neuen, engagierten Kollegen, die das Unternehmen bei seiner Mission unterstützen. Dabei beschränkt sich die Hofmann Metall GmbH keineswegs nur auf erfahrene Ressourcen-Rückgewinner, auch Baggerfahrer, Einkäufer, Schlosser, Brennschneider, Elektromeister und Berufskraftfahrer sind gefragt, um gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft einzustehen.Moderne Arbeitsbedingungen für motivierte TalenteBewerber können sich bei der Hofmann Metall GmbH allerdings nicht nur auf eine sinnstiftende Aufgabe freuen, sondern haben darüber hinaus die Möglichkeit, in einem dynamischen Team über sich hinauszuwachsen. Um seine Mitarbeiter bestmöglich dabei zu unterstützen, setzt sich die Geschäftsführung aktiv für die Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter ein - so etwa durch den Besuch des TOP Arbeitgeber Kongresses von FAIRFAMILY. Auch in Sachen digitalen Fortschritts ist das Unternehmen bestens aufgestellt und setzt sich für eine langfristige Zukunftsfähigkeit ein - das wird nicht zuletzt durch die Auszeichnung der Hofmann Metall GmbH als "Arbeitgeber der Zukunft" durch den Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung GmbH bestätigt.Neben einer starken Vergütung erwartet die Mitarbeiter außerdem das Arbeiten auf Augenhöhe in einer familiären Umgebung: Hier wird niemand allein gelassen - stattdessen arbeitet man bei der Hofmann Metall GmbH gemeinsam an den täglichen Herausforderungen. Regelmäßige Mitarbeiterevents fördern darüber hinaus den Teamgeist und sorgen für einen großen Zusammenhalt. Mit modernster Technik und zeitgemäßen Arbeitsmitteln schafft die Hofmann Metall GmbH zudem ideale Bedingungen, in denen die Mitarbeiter ihr volles Potenzial entfalten können. Sie profitieren von einer fairen Unternehmensführung, eigenverantwortlichem Arbeiten und einem sicheren Arbeitsplatz.Wer engagiert und bereit ist, sich intensiv in neue Aufgaben einzuarbeiten, ein zukunftsorientiertes Mindset und persönliche Motivation dafür mitbringt, Veränderungen aktiv mitzugestalten, ist herzlich eingeladen, sich bei der Hofmann Metall GmbH zu bewerben. Ein exklusives Schulungsportal sichert eine schnelle Einarbeitung und bringt die Mitarbeiter schnell auf Hochtouren. Dabei geht es nicht nur um die fachlichen Hintergründe, sondern auch darum, Freude an der Arbeit zu finden und jeden Tag über sich hinauszuwachsen. "Ein Unternehmen kann nur dann wachsen, wenn alle ein gemeinsames Ziel verfolgen", resümiert Robert Eckhold. "Genau das tun wir, indem wir tagtäglich Hand in Hand arbeiten, um für unsere Kunden und Lieferanten die Extrameile zu gehen. 