KIEW (dpa-AFX) - Nach einem Rekordangriff mit Drohnen hat Russland die Ukraine auch in dieser Nacht mit zahlreichen Drohnen attackiert. Nach Angaben der ukrainischen Luftstreitkräfte am Morgen gab es Schäden, aber keine Toten und Verletzten. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hatte dagegen in der Nacht bei Telegram von zwei Verletzten in der Hauptstadt geschrieben. Herabfallende Trümmerteile hätten ein Hausboot getroffen, in dem sich einer der Betroffenen aufgehalten habe, schrieb er bei Telegram.

Der Flugabwehr zufolge griff Moskau das Land in der Nacht mit 89 Drohnen an. Die Luftstreitkräfte meldeten den Abschuss von 36 Drohnen. Die Ortung von 48 Drohnen sei abgebrochen, was vermutlich auf elektronische Gegenmaßnahmen zurückzuführen sei. Fünf Drohnen seien nach Russland, Belarus und in die besetzten Gebiete der Ukraine geflogen.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als zweieinhalb Jahren gegen die großangelegte russische Invasion./ksr/DP/stk