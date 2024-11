München (ots) -In Hamburg wurde gestern zum 20. Mal der Deutsche Tourismuspreis des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) verliehen. Mit dem Preis werden zukunftsweisende Produkte und Projekte im Deutschlandtourismus prämiert. In diesem Jahr gingen insgesamt 64 innovative Projekte ins Rennen, fünf Beiträge haben es ins Finale geschafft.Gewinner ist das Projekt "Urlaub. Ganz ohne eigenes Auto. SMILE24 - Mobil in der Region an Schlei und Ostsee" vom Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH. Dabei werden mit Hilfe einer App Mobilitätsangebote wie elektrisch angetriebene Busse und On-Demand-Shuttles, E-Sharing-Autos und Bikesharing so miteinander verknüpft, dass Einheimische und Gäste in der Schlei-Region emissionsfrei von A nach B kommen. Eine smarte Idee, gerade um das Thema Urlaub ohne eigenes Auto in den Vordergrund zu rücken und attraktiver zu machen. Platz 2 sicherte sich das "Deutschlandmuseum"; die Erlebnisausstellung in Berlin möchte durch immersive Erlebnisse vor allem denen die deutsche Geschichte von Varusschlacht bis zum wiedervereinigten Deutschland näherbringen, die sonst vielleicht eher weniger ins Museum gehen. Auf dem dritten Platz findet sich "Eco statt Ego - Mit der 'Wall of Change' Wissen teilen und gemeinsam die Welt verändern" des Hotel Luise in Erlangen. Auf der Wand finden sich 270 Maßnahmen, die das Hotel seit den 1980er Jahren im Bereich nachhaltiges Wirtschaften selbst umgesetzt hat.Der ADAC Publikumspreis geht in diesem Jahr an die "Klima-Kiste - Das heißeste Thema der Stadt", ein Projekt der Hameln Marketing und Tourismus GmbH. Mit dem begehbaren Klima-Pavillon sorgt sie in Hamelns Fußgängerzone für sommerliche Abkühlung und macht gleichzeitig auf die Klima-Krise aufmerksam. Mit viel Grün und Sprühnebel können sich Einheimische und Gäste erfrischen und erfahren, wie sich Innenstädte der Hitze durch Klimawandel anpassen können. "Das Thema Klimaschutz bewegt natürlich auch den ADAC, und wir sind begeistert, wie gut die Klima-Kiste es schafft, auf ein so zentrales und globales Problem aufmerksam zu machen und gleichzeitig einen Ort zu schaffen an dem man den Auswirkungen, nämlich der Hitze, direkt entgehen kann. Davon profitieren Einheimische und Gäste gleichermaßen und damit der Tourismus in der Stadt", erklärt Carsten Cossmann, Leiter Tourismus im ADAC e.V.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5917915