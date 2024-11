Linz (www.anleihencheck.de) - In Japan sind am Freitag neue Inflationsdaten veröffentlicht worden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Insbesondere der Index, welcher Energie und frische Lebensmittel herausrechne, sei von Bedeutung, um nachfragegetriebene Inflation zu messen. Dieser sei von 2,1% im September auf 2,3% im Oktober gestiegen und habe somit die erwarteten 2,2% übertroffen. Auch die Dienstleistungsinflation sei gegenüber dem Vormonat von 1,3% auf 1,5% im Jahresvergleich gestiegen. Dieser Indikator zeige der japanischen Zentralbank an, ob die Unternehmen steigende Lohnkosten an die Verbraucher weitergäben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...