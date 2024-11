NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Nestle zwar von 80 auf 76 Franken gesenkt, die Einstufung aber von "Underweight" auf "Equal-weight" erhöht. Nach der klar unterdurchschnittlichen Kursentwicklung habe sich ihre Anlagestory bewahrheitet, schrieb Analystin Sarah Simon in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Sie sieht zwar immer noch Risiken für die Schätzungen für 2025 und 2026, diese würden von den Anlegern inzwischen aber erkannt. Die Bewertung spiegle den vorsichtigen Mittelfristausblick wider./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2024 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

CH0038863350