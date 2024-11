Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Die Amerikaner haben ihren Truthahn eingekauft, die Gäste für Thanksgiving eingeladen und ihre Ernte für dieses Börsenjahr eingefahren. Diesen Eindruck könnte man vom aktuellen Leerlauf am Aktienmarkt bekommen, impulslos schleichen sich sowohl die Indizes in New York als auch der DAX in Frankfurt in die zweite Wochenhälfte, die wegen des Feiertagswochenendes in den USA noch etwas ruhiger verlaufen könnte als die beiden ersten Handelstage. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...