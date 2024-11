Münster (ots) -Die Chance auf einen dreistelligen Millionengewinn bleibt bestehen: Denn die 120 Millionen Euro bei Eurojackpot sind zur Ziehung am kommenden Freitag (29. November) immer noch verfügbar. Tipper aus den 19 teilnehmenden europäischen Ländern können den Traum vom ganz großen Geldsegen weiterträumen.Der 120-Millionen-Euro-Jackpot wurde auch bei der Dienstagsziehung (26. November) erneut nicht geknackt: Zum fünften Mal hintereinander geht es bei der europäischen Lotterie um diesen MEGA-Jackpot. Die Gewinnzahlen 20, 21, 28, 32, 37 und die Eurozahlen 1 und 5 konnte kein Tipper vorweisen.Multi-Millionäre und Hochgewinner am DienstagAber die gezogenen Zahlen verhalfen zwei Tippern trotzdem zum persönlichen Glück. Durch ihren Treffer in der Gewinnklasse 2 wurden sie zu Multi-Millionären. Jeweils 11.465.283,30 Euro gehen nach Baden-Württemberg und Slowenien. Auch im dritten Rang gibt es sieben Spielteilnehmer mit einem glücklichen Händchen. Sie stammen aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Spanien, den Niederlanden, Finnland, der Slowakei und Griechenland und bekommen für fünf Richtige ohne Eurozahlen (3. Rang) jeweils 285.510,80 Euro.Steigende MillionärsanzahlDie Anzahl der Millionäre steigt von Ziehung zu Ziehung. In diesem Jahr gibt es bei Eurojackpot (Stand 27.11.) bereits 809 Glückspilze, die Hochgewinne erhalten haben. Allein in der aktuellen Jackpotphase, die am 8. Oktober startete, sind es 26 Millionengewinne (Stand 27.11.).Nächste ChanceAm kommenden Freitag (29. November) gibt es die nächste Chance auf den MEGA-Jackpot in Höhe von 120 Millionen Euro (Jackpot-Chance 1:140 Mio.). Im zweiten Gewinnrang geht es dann um rund 25 Millionen Euro. (Jackpot-Chance 1:7 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5917971