Wien (www.anleihencheck.de) - Am gestrigen Dienstag hat der designierte US-Präsident Donald Trump die globalen Aktienmärkte erneut in Aufruhr versetzt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Trumps neueste Ankündigung auf seiner Social-Media Plattform Truth Social habe jedoch nicht für den zuletzt üblichen Boost auf den Börsen gesorgt, im Gegenteil: Darin habe er die Einführung von Importzöllen in Höhe von 25% auf kanadische und mexikanische Güter als eine seiner ersten Amtshandlungen als US-Präsident angekündigt. Wenige Momente später sei ein weiterer Post gefolgt, welcher Einfuhrzölle von zusätzlichen 10% auf chinesische Produkte in Aussicht stelle. Die Vorhaben des nächsten US-Präsidenten hätten nicht nur Aktien der US-amerikanischen und europäischen Automobilbranche besonders unter Druck gesetzt, sondern hätten in Bezug auf China auch die Unsicherheit hinsichtlich eines internationalen Handelskrieges erhöht. ...

