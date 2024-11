An diesem Mittwoch hat der Vorstand von Delivery Hero - mit Zustimmung des Aufsichtsrats und nach Genehmigung der Wertpapieraufsichtsbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate - beschlossen, mehr Aktien von der Nahost-Tochter Talabat an die Börse zu bringen, als ursprünglich geplant. Hier sind die Details.Wie Delivery Hero am Mittwochmorgen mitgeteilt hat, will man 20 Prozent der Anteile an der Börse in Dubai listen lassen. Zunächst wollte der Lieferdienstbetreiber lediglich 15 Prozent platzieren.Abhängig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...