Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.11.2024 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Marc Nachname(n): Spenlé

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Springer Nature AG & Co. KGaA

b) LEI

549300UMNC43HQB3JA96

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000SPG1003

b) Art des Geschäfts

Geschäft im Rahmen der Ausübung eines Umwandlungsrechts aus einem Managementbeteiligungsprogramm, an dem Marc Spenlé teilnimmt. Die Ausübung berechtigt Marc Spenlé auf Basis des XETRA-Schlusskurses am Ausübungstag (EUR 25,66) zum Erhalt von 22.624 Aktien am Emittenten und einer Anzahl Aktien am Emittenten im Wert von EUR 34.566 auf Basis des XETRA-Schlusskurses vom 3. April 2025 im Austausch für die von Marc Spenlé gehaltene Beteiligung an einer Gesellschaft, die ihrerseits eine indirekte Beteiligung am Emittenten hält. Der Vollzug der Umwandlung wird voraussichtlich am 4. April 2025 erfolgen.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

22.11.2024; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





27.11.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com