Bitcoin Prognose: BTC verkaufen? Der größte Fehler des Lebens

Der Bitcoin-Kurs erholt sich in den letzten 24 Stunden deutlich und kann sich vom Verlaufstief absetzen. Aktuell wird Bitcoin bei rund 93.750 US-Dollar gehandelt. Damit wurden die Wochenverluste wieder reduziert. Dennoch sollte die kurzfristige Erholung niemand zum Verkauf nutzen, wenn es nach dem folgenden Analysten geht. Denn weiterhin scheint die Ausgangslage konstruktiv. Auch Polymarket-Daten zeigen eine Wahrscheinlichkeit von 66 Prozent, dass Bitcoin noch in diesem Jahr über 100.000 US-Dollar steigt.

Bitcoin Analyse: Rücksetzer als Chance - Angebot knapp, Nachfrage hoch

Die aktuelle Korrektur von Bitcoin auf rund 91.000 US-Dollar nach einem Höchststand von 99.728 US-Dollar zeigt typische Muster während Preisfindungsphasen. Solche Rücksetzer, oft durch Gewinnmitnahmen langfristiger Halter und psychologische Widerstände wie die Marke von 100.000 US-Dollar verursacht, sind fester Bestandteil von Bullenmärkten. Historisch gesehen sind Korrekturen von 10 bis 55 Prozent in diesen Phasen keine Ausnahme, sondern ein Signal dafür, dass der Aufwärtstrend intakt bleibt.

Ein entscheidender Faktor, warum Bitcoin trotz dieser Volatilität eine vielversprechende Zukunft hat, liegt im Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Während langfristige Halter in den letzten Wochen rund 407.021 BTC verkauft haben, haben institutionelle Akteure wie Spot-Bitcoin-ETFs und Unternehmen etwa 281.000 BTC erworben. Diese Käufergruppe absorbiert damit einen signifikanten Teil des Verkaufsdrucks und stützt den Markt. Langfristige Halter nehmen traditionell bei steigenden Kursen Gewinne mit, kehren jedoch bei höherem Preisniveau als Käufer zurück. Dies war bereits in früheren Bullenmärkten zu beobachten, so der Experte.

Ein weiterer Aspekt ist die makroökonomische Lage. Bitcoin hat eine hohe Korrelation zur globalen Geldmenge M2, die aktuell rückläufig ist. Sollte diese Entwicklung anhalten, könnte ein weiterer Rücksetzer auf etwa 73.000 US-Dollar möglich sein. Relativ genau folgte der Bitcoin-Kurs leicht verzögert zuletzt der M2.

Dennoch gibt es Argumente, warum Bitcoin sich von dieser Dynamik abkoppeln könnte: Die stetigen Zuflüsse durch ETFs und Unternehmen könnten den Verkaufsdruck langfristig übertreffen. Die Marke von 100.000 US-Dollar stellt einen symbolischen Meilenstein dar, der Bitcoin als globales Reserve-Asset etablieren würde. Dies signalisiert laut dem Experten nicht das Ende der Reise, sondern den Beginn einer neuen Phase. Anleger sollten verstehen, dass kurzfristige Rücksetzer in einem langfristigen Aufwärtstrend lediglich Gelegenheiten bieten, ihre Positionen auszubauen.

Scaling the Sell Wall to $100k Bitcoin



Cliff-Notes:

• Bitcoin's correction from its near-$100k high reflects typical price discovery dynamics, as long-term holders take profits and psychological resistance levels dominate short-term trading behavior.

• Spot bitcoin ETFs and… pic.twitter.com/xtaTGwvMZf - Joe Consorti (@JoeConsorti) November 26, 2024

Das Fazit ist gleichermaßen klar und eindeutig:

"Bei Preiskorrekturen ist es wichtig, den Vermögenswert, den Sie halten, das makroökonomische Umfeld, in dem er existiert, und die Kräfte, die ihn langfristig nach oben treiben, zu verstehen. Wenn Sie Bitcoin wirklich verstehen, verkaufen Sie nicht in Panik. Wenn Sie in Panik verkaufen, ist das ein klares Zeichen dafür, dass Sie sich nicht die Mühe gemacht haben."

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.