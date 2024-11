Die GameStop-Aktie hat es geschafft. Die Rede ist vom Sprung über die psychologisch wichtige 30-Dollar-Marke. Am Dienstag hat der Kurs die Hürde genommen und den Handelstag sogar über dieser beendet. Damit könnte der Weg für die nächste Kursexplosion geebnet sein - vor allem weil die Privatinvestoren bisher kaum auf den Zug aufgesprungen sind.Während das Smart Money bei den GameStop-Papieren so stark investiert ist wie noch nie zuvor, hält sich das Interesse der Kleinanleger nach wie vor in Grenzen. ...

