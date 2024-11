Schladming-Dachstein (ots) -30% Black Week Sale - Bryan Adams • Sting • Simply RedJetzt wird's heiß beim coolsten Winter-Event der Saison! Die Tickets für das Ski Opening Schladming-Dachstein sind im Rahmen der Black Week besonders günstig zu haben. Ganze 30% auf die Tagestickets können Fans von Bryan Adams (6.12.), Sting (7.12.) und Simply Red (8.12.) sparen, wenn sie zwischen Montag, 25.11. und Freitag, 29.11.2024 einkaufen. Da wird die Vorfreude groß!Vorfreunde? Sowas von!Das Ski Opening Schladming-Dachstein macht seinem Namen "The Grand Festival" alle Ehre. Neben den internationalen Superstars Bryan Adams, Sting und Simply Red werden von 6. bis 8. Dezember 2024 auch Anna-Sophie, Chris Steger und Alexander Eder auftreten. Wer noch kein Ticket für das Wochenende hat, sollte in der Black Week (25.11.-29.11.) zuschlagen - da gibt's 30% auf Tagestickets (ausgenommen Hohenhaus-Tenne VIP) - und zwar direkt unter oeticket.com und ticketmaster.at. Rund um das Musikprogramm locken auch die Region und zahlreiche Side Events. Die Pisten der 4-Berge-Skischaukel (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen, Reiteralm) warten auf den Startschuss!Skipisten, Lifte und SchneevergnügenDie drei Superstars Bryan Adams, Sting und Mick Hucknall von Simply Red waren bereits bei der Pressekonferenz im Sommer begeistert von der Berglandschaft und dem einzigartigen Ambiente in der Region Schladming-Dachstein. Das Publikum erwartet am 6., 7. und 8. Dezember 2024 also nicht nur Musik, sondern auch drumherum ein buntes Programm. Die vier Berge Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm haben vom kostenlosen Skitest (Bergstation Planai am 6.12. / Bergstation SilverJet am 7.12.) bis zur Modeschau (Bergstation Gasselhöhebahn, 7.12. um 11.00 und 14.00 Uhr) auch auf den Gipfeln ein buntes Tagesprogramm geplant.Das ProgrammFR, 6.12. 202417.00 Uhr: Einlass HHT - VIP17.30 Uhr: Einlass17.45 Uhr: Anna-Sophie18.45 Uhr: Chris Steger20.00 Uhr: Bryan AdamsSA, 7.12. 202417.00 Uhr: Einlass HHT - VIP17.30 Uhr: Einlass17.45 Uhr: Anna-Sophie18.45 Uhr: Alexander Eder20.00 Uhr: StingSO, 8.12. 202415.00 Uhr: Einlass HHT - VIP15.30 Uhr: Einlass & Warm Up16.45 Uhr: Alexander Eder18.15 Uhr: Simply RedTICKETS & UNTERKÜNFTETickets in unterschiedlichen Kategorien gibt es unter www.oeticket.com oder www.ticketmaster.at.Bei der Suche nach Unterkünften ist der Tourismusverband Schladming-Dachstein gerne behilflich.www.schladming-dachstein.at | Alle Infos: www.skiopeningschladming.comTicketpreise in der Black Week (-30% auf Tagestickets):Tagesticket Stehplatz \ua792 90,90 (statt \ua792 129,90)Tagesticket Front of Stage \ua792 111,90 (statt \ua792 159,90)Tagesticket Panorama-Stehplatz-Tribüne \ua792 125,90 (statt \ua792 179,90)Festivalpässe und VIP Tickets:Tagesticket Hohenhaus Tenne Card (Fr / Sa) \ua792 329,90Tagesticket Hohenhaus Tenne Card (So) \ua792 299,90Tagesticket Rollstuhlfahrer/Begleiter \ua792 79,90"The Grand Festival Pass" 3 Tage - Stehplatz \ua792 329,90"The Grand Festival Pass" 3 Tage - Front of Stage \ua792 429,90"The Grand Festival Pass" 3 Tage - Panorama-Stehplatz-Tribüne \ua792 489,90"The Grand Festival Pass" 3 Tage - Hohenhaus Tenne VIP-Card \ua792 959,70Pressekontakt:Leutgeb EntertainmentKerstin PröllTelefon: 00436646441397Original-Content von: Global Event & Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126436/5918102