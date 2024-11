DJ IPO/Delivery Hero: Zusätzliche Talabat-Aktien gehen alle an Profi-Investoren

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Die zusätzlichen 1,2 Milliarden Talabat-Aktien, die Delivery Hero nun in Dubai an die Börse bringt, sind laut Mitteilung komplett für die professionellen Investoren gedacht, die noch bis einschließlich Donnerstag die Aktien zeichnen können. Talabat zufolge ist die Nachfrage der institutionellen Investoren in der sogenannten zweiten Tranche "signifikant". Es seien einige größere Zeichnungsaufträge von globalen Long-Only-Investoren und Investoren aus dem Technologiesektor eingegangen, darunter mehrere, die zum ersten Mal auf dem Dubai Financial Market investieren. Bereits zuvor sollten 95 Prozent der ins IPO eingebrachten Aktien an professionelle Investoren gehen, 5 Prozent an Privatanleger.

Delivery Hero hatte am Mittwochmorgen den Anteil seiner Talabat-Aktien, die der Berliner Lieferkonzern an die Börse in Dubai bringen will, auf 20 Prozent erhöht von zuvor 15 Prozent. Die Zeichnungsfrist für professionelle Investoren läuft bis Donnerstag, die für Privatanleger endet am Mittwoch. Verkauft werden nun 4,7 Milliarden Aktien anstatt 3,5 Milliarden, nachdem die zuständige Wertpapieraufsicht der Vereinigten Arabischen Emirate, die SCA, ihre Zustimmung gegeben hatte. Der IPO-Preis soll am Freitag festgelegt werden.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2024 06:25 ET (11:25 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.