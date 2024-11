Der DAX notiert am Mittwoch zur Mittagszeit um knapp 0,7 Prozent auf 19.168,48 Punkte. Bereits am Vortag war ein Abwärtstrend zu erkennen. Die bevorstehenden US-Feiertage Thanksgiving und Black Friday sowie die verkürzte Handelswoche in den USA führen dazu, dass sich die Anleger zurückhalten. Die jüngste Ankündigung von Donald Trump, neue Zölle auf Importe aus Mexiko, Kanada und China zu erheben, ...

