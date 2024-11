Berlin (ots) -Weihnachten ist die Zeit des Schenkens, doch wie kann diese Tradition nachhaltiger und achtsamer gestaltet werden? Die neuesten Erkenntnisse von Weenect, basierend auf Kundenumfragen, beleuchten nicht nur das Geschenkverhalten für Haustiere, sondern eröffnen auch spannende Erkenntnisse darüber, wie sich das Konsumverhalten von 2023 zu 2024 verändert hat. Sie geben zudem Anregungen, wie Schenken sinnvoller und sozial gerechter wird - für Zwei- und Vierbeiner gleichermaßen.Weenect-Studie: So schenken Tierhalter zu WeihnachtenDie neuesten Ergebnisse der Weenect-Umfrage (https://www.weenect.com/de/de/lab/Studie-Haustiere-und-Weihnachtsgeschenke/) unter Tierhaltern aus Deutschland, Frankreich, Österreich, der Schweiz und Belgien zeigen spannende Einblicke in die weihnachtlichen Schenkgewohnheiten für Haustiere. Insgesamt nahmen 300 Kunden an der Befragung für 2024 teil, verglichen mit 1.700 Teilnehmern im Jahr 2023. Der Vergleich offenbart interessante Trends und Entwicklungen.Drei von vier Tierhaltern beschenken ihre Tiere.76,95 % der Tierhalter planen, ihren Vierbeinern zu Weihnachten eine Freude zu machen. Hunde werden dabei etwas häufiger beschenkt als Katzen. Diese Tradition bleibt fest verankert, auch wenn der Anteil im Vergleich zu 2023 (82,53 %) leicht zurückgegangen ist.Spielzeug und Leckerlis sind die Favoriten.Fast 40 % der Halter entscheiden sich für Spielzeug, gefolgt von Leckerlis, die mit 35,4 % deutlich beliebter geworden sind (+8,2 % im Vergleich zu 2023). Praktische Geschenke wie Schlafplätze oder Näpfe liegen bei 12 %, während technische Produkte und Accessoires eine geringere Rolle spielen.Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung.Drei von vier Haltern geben weniger als 50 EUR für Weihnachtsgeschenke aus, während höhere Ausgaben zwischen 50 und 150 EUR zurückgehen (12,34 % in 2024 gegenüber 17,5 % in 2023). Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass bewusstere Entscheidungen und sinnvolle Geschenke im Fokus stehen.Haustiere als Familienmitglieder.Für fast die Hälfte der Tierhalter (44,8 %) ist ihr Haustier ein vollwertiges Familienmitglied - der Hauptgrund, warum sie schenken. Gleichzeitig achten immer mehr Halter (66,5 %) darauf, Geschenke auf die Vorlieben ihrer Tiere abzustimmen, ein Plus von 7 % gegenüber dem Vorjahr.5 Tipps: Wie schenken wir zu Weihnachten besser?Weenect hat nicht nur spannende Einblicke in die weihnachtlichen Schenkgewohnheiten von Tierhaltern gewonnen, sondern zeigt mit fünf Tipps, wie wir den Geist von Weihnachten bewusster leben können - für Mensch, Tier und Gemeinschaft.- Nachhaltig denken - Gebrauchtes schenken:Es muss nicht immer neu sein. Der Kauf von gebrauchten oder leicht beschädigten Artikeln reduziert Müll und schont Ressourcen. Ein gut erhaltenes Tierbett, ein Spielzeug mit kleinen Schönheitsfehlern oder Secondhand-Kleidung für den Winter sind wertvolle Alternativen. Auch bei Haustiergeschenken lohnt sich der Blick auf nachhaltige Optionen - langlebige Produkte, die Freude machen und die Umwelt schonen.- Sinnvoll schenken - nachhaltig und langlebig: Wie wäre es mit Geschenken von Unternehmen, die auf Nachhaltigkeit setzen und Produkte mit lebenslanger Garantie oder kostenfreien Reparaturen anbieten? Zum Beispiel robuste Hundespielzeuge aus recycelten Materialien oder langlebige Katzenmöbel, die repariert statt weggeworfen werden können. Solche Geschenke fördern bewussten Konsum, schonen Ressourcen und setzen ein Zeichen für verantwortungsvolles Handeln - ein Mehrwert für Mensch, Tier und Umwelt.- Lokale und soziale Projekte unterstützen - Wuffnachten Kampagne: Weihnachten ist die Zeit des Gebens. Wer beim Schenken soziale Projekte unterstützt, zeigt Herz - und macht doppelt Freude. Ein Beispiel dafür ist die "Wuffnachten"-Kampagne von Weenect: Gemeinsam mit dem Hundespielzeughersteller KONG sammelt der Hersteller von GPS-Trackern für Hunde und Katzen Spenden für das Tierheim Berlin und den französischen Tierschutzverein Booglaw. Vom 30. November bis 22. Dezember fließen pro verkauftem Weihnachtspaket 5 Euro direkt in die Unterstützung der Tierheime. Zusätzlich erhalten die Einrichtungen KONG-Spielzeuge für die Beschäftigung ihrer Tiere. Ein Geschenk, das Vierbeinern und Helfern gleichermaßen zugutekommt.- Mit Liebe statt Geld schenken: Ein selbstgemachtes Geschenk zeigt, dass man sich Gedanken gemacht hat. Für Haustiere könnten das hausgemachte Leckerlis oder ein DIY-Spielzeug sein, während Menschen sich über selbstgebackene Kekse oder eine liebevolle Karte freuen. Oft sind diese persönlichen Geschenke wertvoller als teure Artikel - und sie schonen das Budget.- Bewusstsein schaffen: Statt viele kleine Geschenke zu machen, lohnt es sich, in ein oder zwei hochwertige Dinge zu investieren, die wirklich genutzt werden. Bei Haustieren könnte zum Beispiel in technische Geräte für mehr Sicherheit und Gesundheit sinnvoll sein, für Menschen ein sorgfältig ausgesuchtes Geschenk, das nachhaltig Freude bereitet. Weniger ist oft mehr - und durchdachte Geschenke bleiben länger in Erinnerung.Weihnachten bietet die Chance, Schenken mit Herz und Verstand neu zu denken. Ob nachhaltige Alternativen, soziale Projekte oder durchdachte Geschenke für Haustiere - kleine Gesten können Großes bewirken. Weihnachten bietet die Chance, Schenken mit Herz und Verstand neu zu denken. Ob nachhaltige Alternativen, soziale Projekte oder durchdachte Geschenke für Haustiere - kleine Gesten können Großes bewirken. Dazu trägt auch das Engagement von Weenect und KONG mit der "Wuffnachten"-Kampagne bei.

Hier geht's direkt zu den Wuffnachten-Weihnachtspaketen:
Wuffnachten Weihnachtspaket für Hunde (https://www.weenect.com/de/de/gps-tracker-hund/weenect-xs/bundle/xmas/)
Wuffnachten Weihnachtspaket für Katzen (https://www.weenect.com/de/de/gps-tracker-katze/bundle/xmas/) Bis heute nutzen bereits mehr als 250.000 Haustierbesitzer:innen die Weenect Tracker.Pressekontakt:Anna-Maria GerhartPublic Relations DACHpresse@weenect.comMehr auf www.weenect.comOriginal-Content von: Weenect, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169617/5918156