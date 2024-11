© Foto: Henning Kaiser/dpa +++ dpa-Bildfunk

Ein Meer aus unverkauften Neuwagen in Essen illustriert die tiefe Krise der deutschen Autoindustrie. Fast 6000 Fahrzeuge stauen sich auf einem Parkplatz der CAT Automobillogistik nahe des Stadthafens.Das Foto, aufgenommer per Drohne, wirkt wie ein Mahnmal für die aktuelle Krise der deutschen Automobilbranche: Hohe Preise, schleppender E-Auto-Umbau und mangelnde Nachfrage haben die einst glänzende deutsche Industrie in eine Sackgasse geführt. Oder vielmehr auf einen großen Parkplatz. Tipp aus der RedaktionLondon, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. Entdecken Sie jetzt die …