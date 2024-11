In der Geschichte der Aktienmärkte haben sich die Märkte tendenziell in Zehnjahreszyklen bewegt. Dabei dominierte jeweils ein großes Überthema die einzelnen Zeitabschnitte. Doch der aktuelle Zeitpunkt ist in seiner Historie einzigartig. Christophe Braun von der Capital Group erklärt, warum. Ein Beitrag von Christophe Braun, Equity Investment Director der Capital GroupEin großer Teil der Aktienrenditen der letzten mehr als zehn Jahre kam von den Nutznießern niedriger Zinsen, was zu einer extrem engen ...

