Düsseldorf (ots) -Neuer Präsident der Bundesapothekerkammer (BAK) wird Dr. Armin Hoffmann aus Köln. Die Präsidentinnen und Präsidenten der 17 Landesapothekerkammern Deutschlands wählten den 56-Jährigen heute in Berlin zum Nachfolger von Thomas Benkert, der sich nicht zur Wiederwahl gestellt hatte. Hoffmanns Legislaturperiode startet am 1. Januar 2025. Bereits seit 2019 leitet Dr. Armin Hoffmann erfolgreich die Geschicke der Apothekerkammer Nordrhein als deren Präsident. Vizepräsidentin Kathrin Luboldt gehörte heute zu den ersten Gratulanten. "Wir haben Armin Hoffmann in Nordrhein als einen Apotheker kennen- und schätzen gelernt, der den Mut für innovative Konzepte hat und bereit ist neue Wege zu gehen. In diesen für den Berufsstand herausfordernden Zeiten braucht es diese Dynamik und den Weitblick, gerade auch auf der Bundesebene", lautet das Fazit der Apothekenleiterin aus Dinslaken zur heutigen Wahl.Mit Gabriele Regina Overwiening (ABDA-Präsidentin) und Dr. Armin Hoffmann als BAK-Präsident sind zwei der drei wichtigsten Ämter der Standesvertretung mit Gesichtern aus NRW besetzt. "Wir kennen uns seit vielen Jahren und haben immer hervorragend zusammengearbeitet - das würde ich gern auch in Zukunft so fortsetzen", erklärte Dr. Armin Hoffmann nach seiner Wahl. Als dynamisches Duo wolle er mit der Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe, die seit 2021 auch Präsidentin der ABDA ist, neue Impulse für den Berufsstand entwickeln.Wie sieht die Apotheke der Zukunft aus? Welche Anforderungen haben Patientinnen und Patienten heute und in Zukunft an unseren Berufsstand und die Apotheken vor Ort? Wie sieht die Arzneimittelversorgung aus? Welche Chancen und Risiken sehen wir in der Digitalisierung? Wie begegnen wir dem Fachkräftemangel? Wie schaffen wir es, dass mehr junge Menschen Pharmazie studieren und dann auch in der Apotheke arbeiten? Wie gelingt die Integration ausländischer Kolleginnen und Kollegen? Wie motivieren wir nach Elternzeit oder Berufswechsel zu einer Rückkehr? Mit diesen und vielen weiteren Fragen wird sich der Vorstand der BAK in den nächsten Monaten intensiv auseinandersetzen müssen."Unter dem Dach der ABDA wird die BAK auch weiterhin die pharmazeutische und ethische Positionierung der Apothekerschaft weiterentwickeln. Ich freue mich auf diese neue, spannende Aufgabe und es ist mir eine große Freude und Ehre, hier neue Impulse setzen zu dürfen", sagte Dr. Armin Hoffmann in seinen Dankesworten nach der Wahl.Zur Person: Dr. Armin HoffmannGeboren am 12. Mai 1968 in Hof / Saale,als Head Development Quality Drug Product bei Bayer in Leverkusen tätig,gehört seit 2009 der Kammerversammlung der AKNR an,gehört seit 2009 diversen Ausschüssen der AKNR an (u.a. QM, Satzung, Weiterbildung),gehört seit 2013 als Mitglied dem Vorstand der AKNR an,ist seit 2019 Präsident der Apothekerkammer Nordrhein.