Unabhängiger Analyst sieht in Sonoro Gold Potenzial für "10-Bagger"

Anzeige / Werbung Der unabhängige Rohstoffexperte Don Durrett sieht in Sonoro Gold eine seltene "10-Bagger"-Chance, mit der der Unternehmenswert potenziell verzehnfacht werden könnte. Dank des Cerro Caliche-Projekts in Mexiko biete Sonoro eine Kombination aus niedrigem Börsenwert und großem Explorationspotenzial. Langfristig könnte der Unternehmenswert laut Durrett bei einem Goldpreis von 4.000 USD pro Unze um bis zu 3.100 % steigen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von nur 17 Millionen USD erscheine das Unternehmen Der unabhängige Rohstoffexperte Don Durrett sieht in Sonoro Gold eine seltene "10-Bagger"-Chance, mit der der Unternehmenswert potenziell verzehnfacht werden könnte. Dank des Cerro Caliche-Projekts in Mexiko biete Sonoro eine Kombination aus niedrigem Börsenwert und großem Explorationspotenzial. Langfristig könnte der Unternehmenswert laut Durrett bei einem Goldpreis von 4.000 USD pro Unze um bis zu 3.100 % steigen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von nur 17 Millionen USD erscheine das Unternehmen stark unterbewertet. Warum Sonoro Gold interessant ist Sonoro Gold, gegründet 2011, steht vor dem Übergang zum Produzenten. Analyst Don Durrett sieht das Unternehmen mit einem Börsenwert von 17 Millionen USD als stark unterbewertet. Im Fokus steht das Cerro Caliche-Projekt in Mexiko mit 440.000 Unzen Goldäquivalent und Potenzial für bis zu 1 Million Unzen. Eine Bewertung aus 2023 zeigt bei einem Goldpreis von 2.000 USD eine Kapitalrendite von 63 % und einen Wert von 77 Millionen USD. Mit Investitionskosten von 15 Millionen USD und kostengünstiger Verarbeitung bietet Cerro Caliche großes Potenzial.



Don Durrett hebt hervor, dass Sonoro Gold für risikobereite Investoren eine außergewöhnliche Gelegenheit bieten könnte. Langfristig sei es denkbar, dass der Unternehmenswert bei einem Goldpreis von 4.000 USD pro Unze um bis zu 3.100 % steigen könnte. Diese Prognose basiere auf einem potenziellen freien Cashflow von bis zu 110 Millionen USD jährlich ab Produktionsbeginn. Entscheidende Faktoren für diese Einschätzung seien die niedrigen Produktionskosten und das hohe Explorationspotenzial. Das Management spiele hierbei eine entscheidende Rolle. Die Beteiligung von Insidern am Unternehmen - etwa 70 % der Anteile - sei ein starkes Signal für das Vertrauen des Führungsteams in das Projekt. Zudem verfüge das Management über ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen des Bergbausektors in Mexiko und habe in der Vergangenheit bewiesen, dass es komplexe Projekte erfolgreich umsetzen könne. Den Weg frei machen: Sonoro Golds Plan für die Zukunft Trotz der vielversprechenden Perspektiven weist Durrett auch auf die bestehenden Risiken hin. Ein zentrales Hindernis sei die Genehmigung für den Tagebau. Seit 2018 habe Mexiko keine neuen Genehmigungen für solche Projekte erteilt. Allerdings sehe die neue Regierung unter Präsidentin Claudia Sheinbaum den Bergbausektor positiver, was die Aussichten auf eine Genehmigung verbessere. Sonoro gehe davon aus, die erforderlichen Genehmigungen bis zum ersten Quartal 2025 zu erhalten.



Ein weiteres Risiko sei die Finanzierung des Projekts. Obwohl die anfänglichen Investitionskosten von 15 Millionen USD niedrig seien, benötige das Unternehmen weitere 21 bis 25 Millionen USD, um das Projekt vollständig zu finanzieren. Eine Kapitalbeschaffung über unvorteilhafte Finanzierungsmodelle wie Streaming-Deals oder die Ausgabe neuer Aktien könnte zu einer Verwässerung der bestehenden Anteile führen. Durrett betone, dass ein konventionelles Bankdarlehen der bevorzugte Weg sei, um die Interessen der Aktionäre zu wahren.



Ein drittes Risiko sei die Abhängigkeit von einem stabilen oder steigenden Goldpreis. Sollte der Preis unter 1.800 USD pro Unze fallen, könnte dies die Rentabilität des Projekts erheblich beeinträchtigen. Langfristig jedoch sehe Durrett einen steigenden Goldpreis im Bereich von 3.500 bis 4.000 USD pro Unze als realistisch an. Fazit: Sonoro Gold - Eine Wette auf die Zukunft des Goldes Sonoro Gold stelle laut Don Durrett eine klassische "10-Bagger"-Aktie dar - eine Aktie, die das Potenzial habe, ihren Wert zu verzehnfachen. Die Kombination aus niedrigem Börsenwert, großem Ressourcenpotenzial und erfahrenem Management biete eine außergewöhnliche Gelegenheit für Anleger, die bereit seien, die damit verbundenen Risiken einzugehen. Die niedrigen Investitionskosten, die starke Insider-Beteiligung und das klare Verständnis des Managements für den mexikanischen Bergbausektor könnten das Unternehmen zu einem Gewinner im Junior-Bergbau machen.



Dennoch bleibe Sonoro eine spekulative Anlage. Der Erfolg des Unternehmens hänge von entscheidenden Faktoren wie der rechtzeitigen Erteilung der Genehmigungen, der Sicherstellung einer günstigen Finanzierung und einem stabilen bis steigenden Goldpreis ab. Für Investoren, die an die langfristige Stärke des Goldmarktes glauben, könnte Sonoro Gold jedoch eine lohnenswerte Investition darstellen.



Alle genannten Bewertungen und Prognosen basieren auf der unabhängigen Analyse von Don Durrett vom 26. November 2024. Sie wurden unabhängig von Sonoro Gold erstellt und können weder durch das Unternehmen bestätigt noch widerlegt werden. Enthaltene Werte: XD0002747026,CA83571A1021

