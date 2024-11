Der Wolfsburger Automobilkonzern Volkswagen vollzieht eine strategische Neupositionierung seiner China-Aktivitäten. Im Rahmen dieser Entwicklung veräußert das deutsch-chinesische Joint Venture SAIC Volkswagen seinen Produktionsstandort in der Xinjiang-Region, einschließlich der Teststrecken in Turpan und Anting, an den chinesischen Gebrauchtwagen-Spezialisten SMVIC. Diese Entscheidung erfolgt vor dem Hintergrund internationaler Diskussionen um die Menschenrechtssituation in der Region und markiert einen bedeutsamen Wendepunkt in der Unternehmensstrategie.

Verstärkte Elektrifizierungsstrategie

Parallel dazu haben Volkswagen und SAIC ihre Partnerschaft durch eine Vertragsverlängerung bis 2040 gefestigt. Der neue Fokus liegt auf der beschleunigten Elektrifizierung des Produktportfolios, wobei erstmals auch Range-Extender-Modelle entwickelt werden sollen. Diese strategische Neuausrichtung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der aktuell bei 79,92 EUR notiert und damit deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 128,60 EUR liegt.

