Wien (www.fondscheck.de) - Die Vermögensverwalter-Holding Cinerius Financial Partners stößt nach Luxemburg vor, so die Experten von "FONDS professionell".Mit GSLP schließe sich erstmals ein Anbieter aus dem Großherzogtum der Dachgesellschaft an. Damit gehe die Konsolidierung in dem Segment weiter.Die luxemburgische Vermögensverwaltung GSLP International schließe sich der Dachgesellschaft Cinerius Financial Partners an. Die Holding vereine mehrere Vermögensverwalter aus Deutschland und der Schweiz. Mit GSLP stoße nun die erste Gesellschaft aus Luxemburg hinzu. GSLP verwalte ein Vermögen von rund 500 Millionen Euro von institutionellen und privaten Kunden. GSLP werde weiterhin als eigenständiges Unternehmen agieren, heiße es in einer Mitteilung. ...

