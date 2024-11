Emittent / Herausgeber: SQUAD Fonds / Schlagwort(e): Fonds

Erfolgsgeheimnisse aus 20 Jahre SQUAD Value Der SQUAD Value Fonds feiert 2024 sein 20-jähriges Jubiläum und blickt auf zwei Jahrzehnte erfolgreicher Investments zurück. Seit der Gründung setzt der Fonds auf eine klare Value-Strategie nach den Prinzipien von Graham und Buffett. Fondsberater Stephan Hornung erklärt im Interview, was den Fonds so besonders macht. Was unterscheidet den SQUAD Value von anderen Mischfonds auf dem Markt? Mein Kollege Christian Struck und ich leiten den Fonds seit Beginn. Was uns von anderen Mischfonds abhebt, ist unsere klare Value-Strategie, angelehnt an Benjamin Graham und den jungen Warren Buffett. Besonders im Bereich Small- und Mid-Caps haben wir über die Jahre hinweg wertvolle Expertise aufgebaut. Außerdem sind wir in der Lage, flexibel auf Anleihen umzuschwenken, wenn diese attraktive, aktienähnliche Renditen versprechen, wie es derzeit der Fall ist. Wenn Anleihen unattraktiv sind, können wir stattdessen in Events investieren. In welchen Branchen oder Regionen sehen Sie derzeit die vielversprechendsten Investitionsmöglichkeiten für den SQUAD Value? Momentan ist Deutschland für Value-Investoren besonders interessant. Viele deutsche Aktien sind aufgrund der politischen Herausforderungen unterbewertet, obwohl der Export stark ist. Auf Branchenebene bietet der IT-Service-Sektor Chancen, aber auch der Konsum- und Finanzdienstleistungssektor sind attraktiv. Ebenso sehen wir derzeit Anleihen als lohnenswert, da sie nach dem Zinsanstieg und dank hoher Credit Spreads attraktiv bewertet sind. Welche Zukunftsaussichten sehen Sie für den SQUAD Value? Unsere Mission bleibt unverändert: attraktive Renditen bei überschaubarem Risiko zu erzielen. Mit unserer bewährten Value-Strategie und der Erfahrung unseres Fondsberater-Duos, sind wir zuversichtlich, dass wir auch in den kommenden Jahren erfolgreich bleiben werden. Wie fühlen Sie sich angesichts des 20-jährigen Bestehens des SQUAD Value? Was waren die Höhepunkte und Herausforderungen auf dieser langen Reise? Die größte Herausforderung war auf jeden Fall die Finanzkrise 2008. Wir sind hier besonders stolz darauf das wir uns nach diesem sehr schwierigen Jahr auf unsere analytischen Fähigkeiten verlassen haben und die tiefen Unternehmensbewertungen nutzten und in 2009/2010 eine hervorragende Performance für unsere Investoren erzielen konnten. Aber am positivsten ist, dass uns viele Kunden bereits durchgehend seit 20 Jahren Vertrauen! Und dies bei solch einer Anhäufung von Krisen! Dafür sind wir dankbar! Aber auch etwas stolz, dass wir besonders in oder auch nach Krisen besonders hart am Erfolg für unsere Anleger arbeiten und dies auch honoriert wird. Abschließend noch eine persönliche Frage: Abgesehen von ihrer Arbeit im Finanzbereich, gibt es Leidenschaften oder Hobbies, die sie gerne teilen möchten? Zum einen fahre ich sehr gerne Ski. Die Natur und die Anstrengungen bieten einen hervorragenden Ausgleich. Auch meine beiden Hunde "zwingen" mich, den teils doch stressigen Börsenalltag hinter mir zu lassen, und den Kopf wieder freizubekommen. Dieser Perspektivenwechsel und das Durchatmen helfen oft, stressige Situation mit etwas Abstand, besser beurteilen zu können. Stephan Hornung & Christian Struck

Gründer und Inhaber der Discover Capital GmbH Fondsberater des SQUAD Value

Fondsdaten: SQUAD Value A | WKN: A0B7ZX | geschlossen SQUAD Value B | WKN: A0Q50K SQUAD Value I | WKN: A2DYB3 Firmen-Porträt Stephan Hornung und Christian Struck sind Gründer und Geschäftsführer der Discover Capital GmbH. Das Fondsberater-Duo ist mit seiner bewährten Anlagestrategie seit 20 Jahren (Fondsauflage im Jahr 2004) am europäischen Markt erfolgreich tätig und mehrfach ausgezeichnet worden. Die Discover Capital GmbH berät seit 2004 Investmentfonds und hat sich auf die Analyse von unterbewerteten, werthaltigen Aktien und Wertpapieren aus Europa spezialisiert. Inzwischen berät die Discover Capital GmbH selbst vier Publikumsfonds und eröffnet externen Fondsberatern mit der Fondsplattform SQUAD Fonds die Möglichkeit ihre Selbständigkeit zu unterstützen. Die Spezialisten-Boutique SQUAD Fonds bietet dabei ein Angebot bestehend aus Seed Money, Marketing und Vertrieb. Aktuell werden 15 verschiedene Fonds, mit einem Fondsvolumen von knapp 2 Mrd. Euro angeboten. Kontakt SQUAD Fonds Am Silbermannpark 1a 86161 Augsburg Tel.: +49 821 455 420 10 E-Mail: investor@squad-fonds.de Internet: www.squad-fonds.de Disclaimer: Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument, es enthält nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und kann von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. *Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen. Diesen erhalten Sie kostenlos bei AXXION S.A., 15, Rue de Flaxweiler, 6776 Grevenmacher, Luxemburg oder elektronisch unter www.axxion.de . Die Discover Capital GmbH (SQUAD Fonds) ist als vertraglich gebundener Vermittler der PEH Wertpapier AG tätig.



