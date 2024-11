HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Renk anlässlich des angekündigten Wechsels an der Führungsspitze des Rüstungsindustrie-Zulieferers auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Ende Januar scheidende Vorstandschefin Susanne Wiegand habe für eine Umsatzverdopplung und eine deutliche Margensteigerung gesorgt sowie den Börsengang bewerkstelligt, schrieb Analystin Marie-Therese Grübner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern sei die negative Kursreaktion verständlich. Die Expertin sieht in der kurzfristigen Wachablösung jedoch "nichts Unheilvolles"./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2024 / 08:25 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2024 / 08:25 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000RENK730