Die Atos-Aktie vervierfachte sich in den letzten Tagen. Am Mittwoch verbessert sie sich um +62% und steht aktuell bei 0,91 €. Was ist hier jetzt noch zu erwarten? Französischer Staat plant Einstieg Der Staat plant beim angeschlagenen französische IT-Konzern scheinbar den Einstieg oder zumindest einen Erwerb wichtiger Konzernteile. Grund: Atos liefert wichtige Komponenten für das französische Militär sowie Produkte, die für Frankreich elementar sind. ...

