NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 lassen den Rekorden vom Vortag am Mittwoch wohl zunächst keine Höchststände folgen. Der Broker IG taxiert den US-Leitindex Dow rund anderthalb Stunden vor Handelsbeginn wenig bewegt auf 44.864 Punkte. Das weltweit bekannteste Kursbarometer hatte sein Jahresplus tags zuvor zeitweise auf über 19 Prozent ausgebaut bei 44.903 Punkten. Im S&P 500 lag die Jahres-Zwischenbilanz sogar bei 26 Prozent.

Der Nasdaq 100 wird am Mittwoch mit 0,2 Prozent im Minus erwartet bei 20.880. Eine ganze Reihe von Unternehmen gerieten im außerbörslichen Handel nach Geschäftszahlen unter Druck - sei es, weil sie enttäuscht haben, oder auch, weil sie zuvor schon so gut gelaufen waren.

Der Rekord des Auswahlindexes der Technologie-Börse von 21.182 Punkten ist inzwischen zwei Wochen alt. Sein Jahresplus hatte damals bei 28 Prozent gelegen.

Vor dem Börsenstart wird noch ein ganzer Reigen an Wirtschaftsdaten veröffentlicht, denen feiertagsbedingt am Donnerstag und auch im verkürzten Handel am Freitag keine weiteren folgen werden.

Teils zweistellige Kursverluste gibt es vorbörslich bei HP, Dell, Crowdstrike, Workday und Autodesk. Besonders heftig erwischte es Dell mit einem Abschlag von bis zu 13 Prozent. Die Anleger reagieren nervös darauf, dass die ersehnte Erholung des PC-Markts auf sich warten lässt. Dell-Finanzchefin Yvonne McGill erwähnte in einer Telefonkonferenz, dass der Erneuerungszyklus im PC-Bereich auf das kommende Jahr vertagt werde. Vom HP-Chef Enrique Lores hieß es in einem Interview, dass die Veröffentlichung der neuen Version von Microsoft's Windows-Software die PC-Verkäufe an Firmenkunden nicht so stark angekurbelt habe wie bei vorherigen Veröffentlichungen.

Aber auch überzogene Ansprüche sind ein Thema. So konnte Dell laut dem UBS-Experten David Vogt zwar mit KI-Servern seine Umsatzschätzungen erreichen, sei aber unter den "zu optimistischen Erwartungen" einiger Investoren geblieben.

Und bei Autodesk zeigte sein Kollege Kash Rangan von Goldman Sachs angesichts der Kursverluste trotz solider Ergebnisse und erhöhter Prognose schlicht auf den Chart. In den vergangenen sechs Monaten habe die Aktie gut die Hälfte gewonnen und der Nasdaq derweil nur 13 Prozent. Dagegen erscheine die kleine Aufstockung des Umsatzziels für das vierte Geschäftsquartal doch "relativ unbedeutend"./ag/stk

