Der japanische Yen hat gegenüber dem US-Dollar ein Lower High gebildet und beginnt, rasch aufzuwerten. Das birgt für den Aktienmarkt eine große Gefahr!Neue Allzeithochs am US-Aktienmarkt sowie die Nachwahl-Euphorie haben viele Anleger bereits vergessen lassen, wie groß die Schwierigkeiten an den internationalen Finanzmärkten noch im Spätsommer waren. Vor allem der weltweite Crash am 05. August sorgte zeitweise für Panik und Entsetzen unter den in diesem Jahr erfolgsverwöhnten Investoren. Für eine erneut kräftige Korrektur am Aktienmarkt gibt es inzwischen viele gute Gründe. Das sind neben hohen Bewertungen und überzogenen Wachstumserwartungen in vielen Einzelwerten auch technische …