Mainz (ots) -Das ZDF lässt das Jahr 2024 mit einer Reihe glanzvoller Konzerte ausklingen - und das neue Jahr klangvoll beginnen. Den Anfang macht das Adventskonzert aus der Dresdner Frauenkirche, unter anderen mit Thomas Quasthoff. Ein weiterer Programmhöhepunkt ist das Weihnachtskonzert, zu dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und First Lady Elke Büdenbender nach Güstrow einladen. Hörgenuss zum Jahreswechsel versprechen das Festkonzert aus der Semperoper Dresden und das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker."Adventskonzert aus Dresden"Sonntag, 8. Dezember 2024, 18 UhrZDFmediathek: ab Sonntag, 1. Dezember 2024, 20 Uhr, für 90 TageDas Adventskonzert aus der Frauenkirche in Dresden stimmt - unter anderem mit Werken von Bach, Händel und Mozart - auf die Vorweihnachtszeit ein. Schauspielerin Stephanie Stumph lädt zu einem Abend mit prominenten Gästen: Es singen die kanadische Mezzosopranistin Emily D'Angelo, die deutsche Sopranistin Nikola Hillebrand sowie Thomas Quasthoff. Zusammen mit der Staatskapelle Dresden machen zwei Chöre die Besetzung komplett: der Kammerchor der Frauenkirche und der Sächsische Staatsopernchor. Die Staatskapelle Dresden spielt unter der Leitung des italienischen Dirigenten Riccardo Minasi."Weihnachten mit dem Bundespräsidenten"Dienstag, 24. Dezember 2024, 18 UhrZDFmediathek: ab Dienstag, 24. Dezember 2024, für 90 TageDas Weihnachtskonzert, zu dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und First Lady Elke Büdenbender alljährlich einladen, findet 2024 in Güstrow statt. Es moderiert: Johannes B. Kerner. International gefeierte Solistinnen und Solisten präsentieren ein Programm mit bekannten Weihnachtsliedern und musikalischen Überraschungen. Dabei sindSängerin Sophia, Star-Cellistin Anastasia Kobekina, Bariton Benjamin Appl sowie der Spatzenchor des Goethe-Gymnasiums Schwerin. Mit der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin unter der Leitung von Mark Rohde ist ein herausragendes Orchester geladen."Festkonzert aus der Semperoper Dresden 2024"Sonntag, 29. Dezember 2024, 22.00 UhrZDFmediathek: ab Montag, 30. Dezember, 10.00 Uhr, für 180 TageZum Jahresausklang entführt die Staatskapelle Dresden ins musikalische Leben des Broadway und begibt sich auf einen Flirt mit Filmträumen aus der Glanzzeit Hollywoods. Es dirigiert: die US-Amerikanerin Karina Canellakis. Auf dem Programm stehen unter anderem Auszüge aus Leonard Bernsteins "West Side Story", Cole Porters "Kiss Me, Kate", Max Steiners Filmmusik zu "Vom Winde verweht" sowie das Klavierkonzert in F-Dur von George Gershwin. Sopranistin Fatma Said, Tenor Jonah Hoskins sowie Pianist Kirill Gerstein präsentieren die Hommage an eine große Ära der amerikanischen Musik."Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker"Mittwoch, 1. Januar 2025, 11.15 UhrZDFmediathek: ab Mittwoch, 1. Januar 2025, für vier WochenDie Wiener Philharmoniker präsentieren ein heiter-besinnliches Neujahrskonzert unter der Leitung von Riccardo Muti. Johann Strauss' 200. Geburtstag wird mit einer besonderen Werkauswahl gefeiert. Das ZDF überträgt das Klassikereignis live aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Auf dem Programm steht unter anderem der "Ferdinandus-Walzer" von Strauss' Zeitgenossin Constanze Geiger sowie der "Radetzky-Marsch". Fester Bestandteil im Programm ist das Neujahrsballett. Unter der Leitung der britischen Choreografin Cathy Marston würdigt das Wiener Staatsballett den Komponisten Strauss mit Tanzeinlagen unter anderem zu seiner Polka "Entweder - oder".