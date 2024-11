© Foto: picture alliance/AA/Guillaume Payen - picture alliance

JPMorgan stuft Volvo und Henkel hoch und hebt das Kursziel an. Während JPMorgan das Kursziel für L'Oreal senkt. Das sind die wichtigsten Analysten-Calls des Tages. JPMorgan stuft Henkel hoch Die US-Bank JPMorgan hat Henkel von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 100 Euro angehoben. Analystin Celine Pannuti hebt in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2025 für die Konsumgüterbranche die insgesamt attraktive Aktienrendite (TSR) hervor. Besonders optimistisch ist sie für Tabakwerte, die Aktien von Softdrinkherstellern und Brauereien sowie Konzerne für persönliche Gebrauchsgüter (HPC). Eher skeptisch sieht Pannuti Hersteller von Alkoholika und …