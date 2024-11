© Foto: ARK Invest/ Reed Young

Cathie Wood, CEO von ARK Invest hat in dieser Woche erneut Palantir-Aktien verkauft. Stattdessen setzt sie auf eine gebeutelte Chip-Aktie.Über den Innovationsfonds von ARK (ARKK) hat die Starinvestorin am Montag 26.047 Palantir-Aktien im Wert von 1,7 Millionen US-Dollar veräußert. Stattdessen hat Wood über den ARKQ 10.753 AMD-Aktien im Wert von 1,5 Millionen US-Dollar gekauft. Bei Palantir scheint Wood nach einer massiven Rallye in diesem Jahr - die Aktie hat seit Jahresbeginn 283 Prozent zulegen können - Gewinne mitzunehmen. Die Bank of America (BofA) hat erst in dieser Woche das höchste Kursziel der gesamten Wall Street an das Software-Unternehmen vergeben. Aufgrund eines sich …