TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 28. November (vorläufige Fassung)

=== *** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Base Rate PROGNOSE: 3,25% zuvor: 3,25% 07:00 LU/Adler Group SA, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November HVPI PROGNOSE: +2,3% gg Vj zuvor: +1,8% gg Vj *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg November *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober Geldmenge M3 PROGNOSE: +3,4% gg Vj zuvor: +3,2% gg Vj *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 95,1 zuvor: 95,6 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -13,0 zuvor: -13,0 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -13,7 Vorabschätzung: -13,7 zuvor: -12,5 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November 11:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der Festveranstaltung anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Emschergenossenschaft, Bochum *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 14:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Eröffnung eines Webinars zu "Advancements in Nature-Related Risks and Climate-Nature Scenarios for Financial Decision-Making" 14:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Grußwort anlässlich der Grundsteinlegung des Diagnostikproduktionszentrums der Firma Roche, Penzberg *** 18:00 FR/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zu 25. Jubiläum der Euro 50 Group *** - DE/Delivery Hero SE, Tochterunternehmen Talabat: Letzter Tag zum Zeichnen der Aktien für Privatinvestoren bzw. institutionelle Investoren *** - DE/Rational AG, Kapitalmarkttag - EU/Erweiterter EZB-Rat - EU/Sitzung des Boards des Systemrisikorats ESRB - US/Feiertag ("Thanksgiving Day"), Börsen geschlossen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

