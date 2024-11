Burgwedel/ Frankfurt am Main (ots) -ROSSMANN begleitet den Deutschen Turner-Bund (DTB) ab dem 1. Dezember als Premiumpartner auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2028. Die Kooperation mit einem Volumen im sechsstelligen Bereich ist ein erneuter Beweis für das engagierte Eintreten von ROSSMANN für den Spitzensport und somit für künftige Olympia-Erfolge in Deutschland. Als Initialisierung dieses Engagements gilt die bereits im Sommer ausgelobte allgemeine Verdopplung der offiziellen Olympia-Medaillenprämien. Erster Höhepunkt der Kooperation mit dem DTB wird im kommenden Jahr das Internationale Deutsche Turnfest und die Turn-Europameisterschaften in Leipzig sein, bei dem ROSSMANN als einer der Hauptsponsoren auftreten wird.Im Anschluss an die Prämienauslobung setzte sich ROSSMANN intensiv mit möglichen Unterstützern und Partnern auseinander, um eine starke Allianz für den deutschen Leistungssport zu bilden. Diese Bemühungen mündeten in erfolgreichen Gesprächen mit dem DTB und resultierten in der jetzigen Partnerschaft.Bis Ende 2026 wird die Drogeriemarktkette einen beträchtlichen Teil der Summe in die Infrastruktur des Deutschen Turner-Bundes und damit auch in die Förderung des Freizeit- und Breitensports investieren. Ein weiterer Teil ist für das Internationale Deutsche Turnfest und die Turn-Europameisterschaften in Leipzig vorgesehen - einer der herausragendsten Sportereignisse des kommenden Jahres. Mit seiner starken Kundenreichweite möchte ROSSMANN als offizieller Partner eine signifikante Sichtbarkeit der Veranstaltungen schaffen, flankiert von Marketing- und PR-Maßnahmen.ROSSMANN positioniert sich damit als der Partner des Turnens und begleitet Top-Athletinnen und -Athleten des DTB auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. "Der Erfolg der Athletinnen und Athleten des DTB bei den Spielen in Paris bewies erneut das enorme Potenzial des deutschen Turnsports," sagt Raoul Roßmann, Sprecher der ROSSMANN-Geschäftsführung. "Im DTB sehen wir einen verlässlichen Partner, der - wie wir - strukturelle Veränderungen in der deutschen Sportlandschaft bewegen will", so Roßmann.Der Deutsche Turner-Bund ist der zweitgrößte Sportfachverband in Deutschland und vereint zahlreiche Sportarten unter seinem Dach. Er engagiert sich im Breiten- und Leistungssport und unterstützt damit den sportlichen Nachwuchs sowie die allgemeine Fitness und Gesundheit der Bevölkerung. Besondere Bedeutung kommt der Jugendarbeit zu, ebenso wie der Organisation von nationalen und internationalen Turnevents. "ROSSMANN ist als renommierter Partner sehr wichtig für den DTB. Mithilfe derartiger Kooperationen ist es uns möglich, unsere Sport- und Bewegungsangebote nachhaltig weiterzuentwickeln und auch für eine erfolgreiche sportliche Zukunft zu sorgen", erklärt Kalle Zinnkann, Vorstandsvorsitzender des DTB.Pressekontakt:Torsten HartmannPressesprecher/ Leitung Medien und KommunikationDeutscher Turner-Bund069 67801124torsten.hartmann@dtb.deOriginal-Content von: Deutscher Turner-Bund e. V. (DTB), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139161/5918380