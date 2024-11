© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO

Samsung Electronics hat eine umfassende Umstrukturierung in seiner Führungsriege angekündigt, um den Druck in der hart umkämpften Halbleiterbranche zu bewältigen. Samsung Electronics hat am Mittwoch bedeutende Veränderungen in der Führungsstruktur seiner Speicher- und Foundry-Chip-Sparten bekanntgegeben. Das Unternehmen, das in den letzten Monaten mit stagnierenden Umsätzen und wachsender Konkurrenz zu kämpfen hatte, erhofft sich von der Neubesetzung neue Impulse. Im Rahmen eines umfassenden Umbaus wird Jun Young-hyun zum Co-CEO und Leiter der Speicherchip-Sparte ernannt, während Han Jin-man als Präsident und Leiter des Foundry-Geschäfts die Führung übernimmt. Zusätzlich wurde Nam Seok Woo, …