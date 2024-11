EQS-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalerhöhung

Eschborn Noratis AG: Außerordentliche Hauptversammlung beschließt Kapitalerhöhung über bis zu 7,31 Mio. Euro und Verkleinerung des Aufsichtsrats Eschborn, 27. November 2024 - Die außerordentliche Hauptversammlung der Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4/ WKN: A2E4MK) hat die von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre beschlossen. Ausgegeben werden sollen bis zu 7,31 Mio. Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 Euro je Aktie. Die bestehenden Aktionäre haben zusätzlich zu ihrem Bezugsrecht auch die Möglichkeit eines Überbezugs, wodurch im Rahmen der Kapitalerhöhung mehr Aktien über das reguläre Bezugsrecht hinaus bezogen werden können. Der endgültige Bezugspreis für die neuen Aktien wird vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation und eines angemessenen Risikoabschlags zu einem späteren Zeitpunkt festgesetzt, jedoch nicht unter 1,00 Euro je Stückaktie liegen. Die Merz Real Estate GmbH & Co. KG, Hauptaktionärin der Noratis AG, hat sich im Rahmen der bestehenden Investoren- und Festbezugsvereinbarung dazu verpflichtet, die von anderen Aktionären nicht bezogenen Stücke vollumfänglich zu beziehen. Hierdurch ist ein Bruttomittelzufluss bei der Noratis AG von bis zu 7,31 Mio. Euro gesichert. Durch die im Oktober 2024 durchgeführte Kapitalerhöhung über 2,69 Mio. Euro fließen der Noratis somit insgesamt 10 Mio. Euro aus den Kapitalerhöhungen zu. Mit einem entsprechenden Mittelzufluss bis spätestens zum 31. Januar 2025 hat die Noratis AG dann auch die letzte noch fehlende Voraussetzung für die erfolgreiche Prolongation der Unternehmensanleihe 2020/2025 erfüllt. Das Grundkapital der Noratis AG steigt durch die Ausgabe der bis zu 7.310.000 neuen Aktien auf bis zu 15.946.044 Euro, eingeteilt in ebenso viele Aktien. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024 gewinnberechtigt. Durch die Kapitalerhöhungen und die Laufzeitverlängerungen der Unternehmensanleihen hat die Noratis AG die notwendige Flexibilität gewonnen, um die geplanten Immobilienverkäufe ohne Zeitdruck durchführen zu können. Dadurch soll die Substanz der Noratis AG nachhaltig gestärkt werden. Die außerordentliche Hauptversammlung hat zudem beschlossen, dass der Aufsichtsrat der Noratis AG von bisher fünf auf drei Mitglieder reduziert wird. Der Aufsichtsrat der Noratis AG besteht nunmehr aus Joachim von Bredow (Vorsitzender), Hans-Jörg Bergler (stellvertretender Vorsitzender) und Christof Scholl. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Noratis AG waren 75,58 % des Grundkapitals vertreten. Die Tagesordnungspunkte wurden dabei mit mindestens 97,02 % beschlossen. Die Abstimmungsergebnisse finden sich im Investor Relations-Bereich auf der Website www.noratis.de . Über Noratis: Die Noratis AG (www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter und Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren beziehungsweise im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern, Dienstleistern, Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ansprechpartner Investor & Public Relations: edicto GmbH Dr. Sönke Knop +49 (0)69 905 505 51 noratis@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main



